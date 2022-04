El nuevo responsable del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados asegura trabajo en el parque de Segovia

Patricia Martín / ICAL

El coronel Miguel García Santiago, nuevo responsable del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados (PCMASA) 2 de Segovia, dijo hoy, tras su toma de posesión, el mensaje de máxima transparencia del Ejército de Tierra que los trabajadores y los ciudadanos de Segovia “pueden estar tranquilos” ya que “el trabajo que hace a día de hoy el PCMASA no lo puede hacer nadie más en España” y porque la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba es un proyecto a “medio-largo plazo”, así como “tranquilo, tecnológicamente muy avanzado, que requiere tiempo, asentar y hacer pruebas”.

El coronel Miguel García Santiago se hace cargo de esta unidad, tomando el relevo del coronel Santiago Andrés López. Tras el solemne acto militar, el nuevo responsable de la popularmente conocida como Base Mixta, habló con los medios de comunicación para remarcar que Plataforma Logística del Ejército de Tierra “sigue su proceso normal, sus fases como cualquier otra organización necesita evolucionar”, pero “no es un proyecto de corto plazo, un jarro de agua fría y pasado mañana ha cambiado todo en el Ejército de Tierra”.

El coronel insistió en que “Segovia puede estar tranquila, los trabajadores, los ciudadanos de Segovia”, porque el PCMASA 2 tiene “muchísimo trabajo que hacer aquí y de hecho estos últimos meses y semanas se ha incrementado el trabajo muchísimo”.

Además recalcó que su misión, que tendrá una duración de tres años, es “trabajar día a día con nuestro personal, con este equipo de profesionales increíble” para que “su conocimiento permanezca, siga siendo útil al Ejército, a España, comunidad internacional”.

El Ejército de Tierra, argumentó, tiene muchas misiones en funcionamiento. “Con una logística de mantenimiento y abastecimiento, que es lo que hacemos aquí, que requiere una continuidad porque la disponibilidad operativa de nuestras unidades”. García Santiago desveló que la mayor parte del refuerzo de los medios del Ejército que están en Letonia, se han puesto en el PCMASA 2 “al cien por cien de operatividad para que puedan contribuir a la defensa y la seguridad de nuestro sistema y forma de vida en la OTAN y la Unión Europea”.

Aumentar el crecimiento tecnológico

El objetivo del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 2 es “aumentar el crecimiento tecnológico”, continuar con los “muchos proyectos iniciados por su antecesor”, muy vinculados con la digitalización o el internet de las cosas. “Nuestro personal tiene un conocimiento que hay que ponerlo en digital. Eso lo vamos a hacer aquí, no pasa de hoy para mañana a Córdoba, ni a la luna ni a Estados Unidos y a ningún sitio. Es un trabajo que hay que hacer aquí y no nos podemos marchar sin que esto esté cien por cien funcionando”, amplió.

El coronel defendió que “el Ejército hace las cosas bien y Segovia tiene muchísimo trabajo por hacer”. Una idea que ya ha transmitido a los trabajadores del PCMASA, formado por personal civil y militar porque su principal problema son las jubilaciones, que se marchen trabajadores que tienen un conocimiento fundamental. A ellos les pide que “no se me jubilen, que no se vayan anticipadamente, que la gente pierda ese miedo”. El coronel no ocultó que la noticia de Córdoba supuso un “jarro de agua fría” pero reclamó no llegar “nunca a ese pánico, a esos extremos”.

De hecho, dijo el ya responsable de la Base Mixta, que se está estudiando por parte del Ministerio de Defensa, el Ejército de Tierra y la propia Unidad del centro, “muchas alternativas diferentes para no perder las capacidades de recuperación y disponibilidad operativa de las unidades”. García Santiago no descartó la incorporación de nueva plantilla en la Base Mixta.

En su encuentro con los periodistas, el coronel reiteró que los mandos le han transmitido que la Base Mixta siga trabajando en tener una buena relación con Segovia y seguir “trabajando, produciendo y aumentemos la disponibilidad operativa del Ejército, y además seamos óptimos, cuando menos le costemos al ciudadano, mejor”.

También declaró que no puede entrar en concreciones sobre las inversiones futuras para la Base Mixta pero van a existir. “No soy la autoridad indicada para dar esa información, mi misión es que este centro trabaje, sea productivo, evitar que se vaya la gente por miedo. Tranquilidad y trabajar día a día, las autoridades competentes el Ministerio de Defensa, es el momento de trabajar las instituciones civiles”.

Desde la dirección del PCMASA 2 y el Ejército Tierra se van “buscar soluciones que hagan que este sistema, que nuestra fábrica, que nuestro trabajo siga siendo siendo cien por cien fundamental porque lo es, fundamental para la disponibilidad operativa del Ejército, con que me digan eso es más que suficiente”. García Santiago se comprometió a trasladar a la sociedad segoviana la información cuando se concrete las inversiones y los plazos.

Sigue los temas que te interesan