La Diputación de Segovia agradece a las mujeres del pasado, el presente y el futuro en el 8-M

Como cada 8 de marzo, la Diputación de Segovia ha celebrado esta mañana un acto central para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que en esta ocasión ha reunido a más de un centenar de personas en el patio de butacas del Teatro Juan Bravo para asistir al homenaje a la primera alcaldesa de la provincia, Carmen Muñoz, a quien se ha reconocido como 'Supersegoviana', y a la presentación del libro 'MuGeres en la Segovia medieval', de Carmen de Pablos.

"Hemos querido unir estos dos actos en uno porque creemos que se complementan, ya que han sido esas mujeres del pasado, las que se escribían con g y las que, como Carmen Muñoz, ya lo hacían con J, las que han conseguido con sus reivindicaciones y su espíritu inconformista, que exista la necesidad de la sociedad y, sobre todo, de las mujeres de hoy de seguir alzando la voz en favor de una igualdad efectiva", apuntaba el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, quien se ha encargado de recibir al público asistente con un discurso repleto de agradecimientos. En él, De Vicente hacía uso de la G capitular que destaca en el libro de Carmen de Pablos para reiterar sus "gracias", "la palabra más valiosa del castellano y, paradójicamente o no, también la que a veces cuesta más pronunciar", a la propia autora del libro y a sus 'mugere' medievales, a Ángela Luengo, creadora del cartel de la Diputación conmemorativo de este 8M, al público, a los trabajadores de la Diputación y, por último, a Carmen Muñoz.

Mientras que a aquellas que fueron pioneras en su época les agradecía haber conseguido que la responsabilidad, los derechos, la libertad de acción y las oportunidades entre los hombres y las mujeres del presente se vayan equiparando, Miguel Ángel de Vicente daba las gracias a los asistentes al acto, entre otras cosas, por "ser parte de esa sociedad que apuesta por darle el punto final a la brecha de género, que contribuye a que la fotografía de la mujer se revele cada día mejor en color, abandonando el blanco y negro, y que es consciente de que, entre hombres y mujeres, el equilibrio es posible en el medio rural".

El momento más emotivo de la intervención del presidente de la institución llegaba al dirigirse a quien fuera alcaldesa de Santa María la Real de Nieva, de quien decía "haberlo tenido todo para ser superheroina: valía, rebeldía, honor, determinación, fortaleza, justicia y carisma en una época en la que no era fácil". Sin embargo, De Vicente hacía una pausa y continuaba señalando que, si hay algo que lo ha impedido es el hecho de que Carmen Muñoz no sea ficticia, sino "absolutamente real", razón por la que no es superheroina, pero sí 'Supersegoviana'; un reconocimiento que llegaba segundos más tarde en forma de ovación, de ramo de flores y de placa conmemorativa. Ante esto, Carmen Muñoz tomaba durante unos segundos el micrófono para reconocer sentirse “abrumada” y para, visiblemente emocionada, dar gracias al público y a aquellas mujeres que ya no están pero que lleva siempre presente.

Una vez concluida esta primera parte del acto, en la que también ha sido proyectado un vídeo con imágenes y voz de Carmen Muñoz recordando su incursión en el Derecho y la Política, se procedía a la presentación del libro de Carmen de Pablos, una publicación de fácil lectura que partió del "reto tremendamente tentador" que la autora encontró en la combinación entre ‘muger’ y Edad Media.

"Siempre me han atraído las causas perdidas y este proyecto tenía todo el aspecto de ser una de ellas", reconoce De Pablos en las primeras páginas de una publicación que se divide en cinco capítulos que se complementan con seis anexos en los que se incluye, por ejemplo, la toponimia mayor femenina documentada en la provincia de Segovia durante los siglos XII y XIII o distintos ejemplos de documentación medieval con presencia femenina en tierras de Segovia. "Lo que intento reivindicar con mi trabajo es el valor y la resiliencia de la mujer a través del tiempo", aseguraba la investigadora, antes de confesar que “es un homenaje a los fueros de Sepúlveda” y antes de escoger los nombres de Urraca de Castilla, María de Molina y Berenguela de Castilla como ‘mugeres’ destacadas de la publicación. Para Pedro Montarelo, presidente de la Asociación Amigos del Patrimonio de Segovia, quien ha acompañado a Carmen de Pablos en la presentación, el libro "es casi un libro de viaje de mujeres por la provincia".

Durante los próximos días, la Diputación continuará, tanto en la capital como en la provincia, conmemorando el Día Internacional de la Mujer a través de diferentes actividades, como la celebración el próximo viernes 11 en Abades de la conferencia ‘El papel de la mujer en la obra de Lorca’, a cargo de Ana Bernal-Triviño, o la presentación el 18 de marzo de los resultados de las primeras Becas de Investigación en Igualdad del Consejo Provincial de Igualdad.

