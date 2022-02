El treatro Juan Bravo recibe a 'Ira', una obra llena de suspense y humor negro

¿Hay algo más inquietante que la llamada de una madre a altas horas de la madrugada? La respuesta será sencilla para aquellos que mañana sábado, 5 de febrero, decidan asistir a la función de ‘Ira’, la obra que La Zona Teatro llevará a partir de las 20:30 horas al escenario del Teatro Juan Bravo de la Diputación.

Protagonizada por Gloria Muñoz y Julián Ortega, quien también firma el montaje, 'Ira' es el fiel reflejo de que las llamadas a partir de cierta hora no pueden desembocar en nada bueno, a no ser que los interlocutores conviertan, sin ni siquiera quererlo, todo el drama de esas llamadas en pura comedia. Así, entre uno y otro género se mueve esta obra que, bajo la dirección de Dan Jemmett, presenta en medio de la madrugada a Salvador y su madre, Dolores; dos nombres lo bastante sugerentes como para no tejer una historia a partir de ellos.

Junto a ellos, suspense y humor negro juegan su partida desde el momento en que Dolores, una mujer alocada y de clase baja, insta a su hijo a hacerle una visita, a pesar de las horas, para revelarle algo de manera urgente. La madre, además, no puede elegir peor momento, ya que su hijo va a ascender al día siguiente en el trabajo y de todos es sabido que las vísperas de los sucesos importantes atrapan el sueño y congelan los nervios. Pero el destino tiene reservado a Salvador un giro aún más brusco que cualquier ascenso laboral y unas responsabilidades morales que poco tienen que ver con un incremento de sueldo, que harán que los espectadores terminen sintiendo una mezcla de terror y compasión hacia el propio Salvador.

Con una escenografía y una puesta en escena cuidadas, la compañía La Zona vuelve a recalar en Segovia, después de que a finales de 2015 trajese ‘Tamaño familiar’ y en mayo de 2019 visitase el Juan Bravo con ‘La golondrina’, protagonizada por Carmen Maura. Ahora, la productora madrileña, con cerca de dos décadas de trayectoria en las salas de cine y teatro, regresa con la ópera prima de Julián Ortega, quien explica su obra como una historia que “nos habla de la capacidad tan humana de deshumanizarnos por creencias, por ideas... esa capacidad de deshumanizar que tiene la especie humana, ya sea por miedo, por codicia o por ambición”. Para saber si esa deshumanización se puede observar desde el prisma de la risa, los segovianos podrán adquirir sus entradas tanto en Tickentradas como en taquilla por un precio único de 22 euros.

