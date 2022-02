Olona asegura en Peñafiel que la reforma laboral “termina de dar la puntilla al sector primario”

La secretaria general del Grupo Parlamentario Vox, Macarena Olona, ha calificado de “pucherazo” la aprobación de la reforma laboral porque “el Gobierno tenía que sacar la reforma con la ministra comunista por lo civil o lo criminal, y, finalmente, la han sacado por lo criminal”.

Esta ley, ha denunciado en unas declaraciones a simpatizantes de VOX en la localidad vallisoletana de Peñafiel, “termina de dar la puntilla al sector primario”. Una de las consecuencias de la reforma laboral es que “eliminan los contratos por obra o servicio determinado sin tener en cuenta que la temporalidad es algo intrínseco a nuestra ganadería y agricultura”.

Asimismo, Olona ha criticado el anuncio del Gobierno realizado este viernes de acabar con la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores después de aprobar su imposición en el decreto del pasado martes. “La impusieron contra el criterio de los expertos sanitarios… Nos toman por imbéciles”. A continuación, se ha preguntado: “¿Qué ha pasado entre este martes y hoy para que hagan este anuncio? Lo que ha ocurrido es que hemos tenido un auténtico pucherazo en el Congreso”.

La secretaria general de Vox también ha hablado del problema de la inmigración y la seguridad: “No quiero vivir en un país en el que no pueda ir libremente por la calle. No quiero que España se convierta en un país en que a mí como mujer se me considere inferior a los hombres”. Así, ha añadido que “el feminismo que me representa es el de las mujeres valientes, no necesitamos cuotas”, por lo que “en Vox defendemos a las mujeres que usan la cabeza y no otras partes de su cuerpo”.

Sigue los temas que te interesan