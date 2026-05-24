Un músico herido tras desplomarse parte del escenario en el que actuaba en Candelario

Un músico de unos 40 años ha resultado herido en la madrugada de este domingo tras desplomarse parte del escenario en el que actuaba en el municipio salmantino de Candelario.

El 112 ha recibido una llamada a las 1:45 horas desde la plaza de Candelario por la caída de parte del escenario que ha golpeado a una persona que actuaba en ese momento.

El 112 ha dado aviso a Guardia Civil COS y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico, que ha atendido y trasladado a la víctima, de unos 40 años, al hospital Virgen del Castañar de Béjar.