Detenidos seis ultras del Valladolid por una pelea con radicales del Zaragoza que acabó con una niña herida

El servicio de emergencias de Sacyl tuvo que atender a una niña menor tras la pelea entre radicales del Real Valladolid y Real Zaragoza.jpeg

Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis ultras del Real Valladolid, dos de ellos menores, como presuntos autores de un delito de participación en riña tumultuaria por una pelea con radicales del Real Zaragoza.

El enfrentamiento tuvo lugar el pasado 9 de mayo, tras el encuentro de fútbol de la Liga Hypermotion entre el Real Valladolid y el Real Zaragoza, y en la trifulca resultó herida una menor de edad que nada tenía que ver con los hechos.

Dicho encuentro había sido declarado de alto riesgo por parte de la Comisión Antiviolencia, por lo que se estableció un dispositivo policial acorde a esas circunstancias.

A la finalización del encuentro, mientras se estaba desalojando el estadio, se produjo un enfrentamiento en los aledaños, frente a la zona de seguridad donde permanecían estacionados los vehículos policiales de la Unidad de Intervención Policial.

En dicho enfrentamiento participaban de un lado seguidores radicales del Real Valladolid, y del otro, integrantes del grupo radical de aficionados del Real Zaragoza.

Inmediatamente intervinieron agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Unidad de Intervención Policial y de la Unidad de Prevención y Reacción que disolvieron el enfrentamiento poniendo a ambas partes en fuga a la carrera.

Gracias a la colaboración ciudadana, se procedió, por otros indicativos policiales, a identificar a varios de los participantes en dicha pelea, seguidores de ambos equipos, en las inmediaciones del estadio.

A todos los identificados se les informó de que iban a ser propuestos para sanción por la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Algo que les puede acarrear una sanción administrativa con una cuantiosa multa económica y/o la prohibición de acceder a estadios deportivos.

A consecuencia de la pelea, una menor que se encontraba acompañada de su padre, y que nada tenían que ver con lo ocurrido, recibió una pedrada en la zona del gemelo en la pierna izquierda.

La niña fue asistida in situ por un indicativo sanitario y posteriormente trasladada al Hospital Universitario Río Hortega.

También dos de los agentes de la Policía Nacional que intervinieron disolviendo la pelea requirieron asistencia sanitaria por distintos traumatismos y golpes.

Así mismo, al día siguiente presentó denuncia en dependencias de la Policía Nacional, el conductor habitual de un turismo que había estado estacionado en la Avda. Mundial 82.

Este, por lanzamientos de piedras durante la pelea, presentaba fractura de la luna delantera, y golpes en el techo, el portón trasero y paragolpes traseros, sin poder precisar todavía el importe de los daños ocasionados.

Por todo esto, agentes de Policía Nacional pertenecientes a la Brigada Provincial de Información han procedido a la detención de seis jóvenes, dos de ellos menores de edad, como presuntos autores de un delito de riña tumultuaria.

Los detenidos han sido oídos en declaración en dependencias policiales y han quedado en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean requeridos para ello.