Una trifulca entre radicales del Pucela y el Zaragoza acaba con una niña que nada tenía que ver herida y cargas policiales

El servicio de emergencias de Sacyl tuvo que atender a una niña menor tras la pelea entre radicales del Real Valladolid y Real Zaragoza.

La victoria del Real Valladolid sobre el Real Zaragoza se vio empañada por una imagen avergonzante tras el partido a raíz de una trifulca entre radicales de ambos equipos en las inmediaciones del estadio.

Fruto del incidente, según ha podido saber este periódico por fuentes oficiales, una niña menor de unos 10 años que no tenía nada que ver resultó herida en una pierna y fueron necesarias cargas policiales para disolver la pelea.

No ha habido detenidos como consecuencia de los hechos, pero sí se han levantado por parte de la Policía Municipal al menos dos actas de denuncia por presunta infracción de la Ley del Deporte a aficionados radicales del club aragonés.

Al finalizar el partido, que los locales se llevaron por 2-0 y significó la permanencia virtual de los blanquivioletas y la condena a los maños a un previsible descenso a Primera Federación a falta de tres jornadas para el final, un grupo de aficionados ultras del Pucela se habría encontrado a un seguidor del equipo visitante en la zona de aparcamiento del centro comercial de Carrefour, junto al estadio José Zorrilla.

Fue entonces cuando arremetieron contra el mismo y la situación se complicó con la llegada de más aficionados visitantes. Según testigos presenciales de los hechos, miembros de ambos grupos radicales portaban pasamontañas con el objetivo de evitar ser identificados.

Una niña menor de edad, que era totalmente ajena a ambos grupos y simplemente pasaba por allí, fue víctima de lanzamiento de objetos, resultando herida en una pierna por la que tuvo que ser atendida por los servicios de emergencia de Sacyl, aunque se desconoce si fue trasladada a un centro hospitalario.

La tensión se elevó hasta el punto de que los miembros de la Unidad de Intervención de la Policía Nacional (UIP) tuvieron que cargar contra algunos de los aficionados que participaron en este incidente, tal y como se observa en los vídeos difundidos en redes sociales.

Asimismo, los efectivos de la Policía Municipal se vieron obligados a cortar la entrada desde la A-62 hacia la Avenida del Real Valladolid, pues la situación en cuanto al tráfico se vio gravemente afectada por los incidentes.

Desde el Cuerpo Nacional de Policía han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León que no ha habido detenidos por el incidente, pero no han podido precisar el número de personas identificadas por estos hechos.