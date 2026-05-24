Rescatan en helicóptero a un ciclista inconsciente tras caerse de su bici en Santa Colomba de Somoza

Un ciclista de unos 60 años ha sido evacuado en un helicóptero medicalizado de Sacyl tras presentar un fuerte golpe en la cabeza y quedar inconsciente como consecuencia de una caída en la zona del monte de la Marquesa, en Santa Colomba de Somoza (León).

La Sala del 112 ha recibido el aviso a las 16:47 horas de la tarde de este sábado, por lo que ha movilizado a efectivos de la Guardia Civil y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un helicóptero medicalizado.

Finalmente, el hombre herido ha sido trasladado en el helicóptero medicalizado de Sacyl al Hospital de León.