Rescatan en helicóptero a un ciclista inconsciente tras caerse de su bici en Santa Colomba de Somoza
El hombre herido ha sido trasladado al Hospital de León.
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Un ciclista de unos 60 años ha sido evacuado en un helicóptero medicalizado de Sacyl tras presentar un fuerte golpe en la cabeza y quedar inconsciente como consecuencia de una caída en la zona del monte de la Marquesa, en Santa Colomba de Somoza (León).
La Sala del 112 ha recibido el aviso a las 16:47 horas de la tarde de este sábado, por lo que ha movilizado a efectivos de la Guardia Civil y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un helicóptero medicalizado.
Finalmente, el hombre herido ha sido trasladado en el helicóptero medicalizado de Sacyl al Hospital de León.