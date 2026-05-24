helicoptero medicalizado 112 sacyl

helicoptero medicalizado 112 sacyl Ical

León

Rescatan en helicóptero a un ciclista inconsciente tras caerse de su bici en Santa Colomba de Somoza

El hombre herido ha sido trasladado al Hospital de León.

Más sucesos: Agresión en el Real Sitio de San Ildefonso: herido un hombre tras ser apuñalado en el cuello en plena calle

Publicada

Noticias relacionadas

Un ciclista de unos 60 años ha sido evacuado en un helicóptero medicalizado de Sacyl tras presentar un fuerte golpe en la cabeza y quedar inconsciente como consecuencia de una caída en la zona del monte de la Marquesa, en Santa Colomba de Somoza (León).

La Sala del 112 ha recibido el aviso a las 16:47 horas de la tarde de este sábado, por lo que ha movilizado a efectivos de la Guardia Civil y Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un helicóptero medicalizado.

El servicio de emergencias de Sacyl tuvo que atender a una niña menor tras la pelea entre radicales del Real Valladolid y Real Zaragoza.jpeg

Finalmente, el hombre herido ha sido trasladado en el helicóptero medicalizado de Sacyl al Hospital de León.