Muere un burgalés de 57 años en una prueba de ultrafondo en Cantabria

Un hombre natural de Burgos, de 57 años, falleció este sábado 23 de mayo mientras participaba en la vigésima edición de 'Los 10.000 del Soplao', en Cantabria, una de las pruebas de ultrafondo más emblemáticas del norte de España.

El burgalés falleció como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria en el kilómetro 7 de la carrera, durante la primera ascensión al Palo de Santa Lucía.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, no se pudo hacer nada por salvar su vida.

La organización de la prueba, que se celebra en el entorno natural de Cabezón de la Sal (Cantabria), decidió suspender de inmediato la entrega de trofeos y todos los actos protocolarios previstos como muestra de respeto y duelo.

Es el primer fallecimiento de un deportista en la historia de la prueba, que se viene celebrando desde 2007. Ante este trágico suceso, la organización de 'Los 10.000 del Soplao' ha manifestado su más profunda tristeza y consternación.