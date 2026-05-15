Mañueco ejerce de anfitrión y guía de lujo del expresidente Aznar en una visita privada a Salamanca

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, junto al expresidente del Gobierno José María Aznar y su esposa, Ana Botella, durante su visita a Salamanca, este viernes

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ejercido este viernes de anfitrión y guía de lujo del expresidente del Gobierno José María Aznar durante una visita privada a Salamanca por el puente de San Isidro.

Aznar, acompañado por su esposa Ana Botella, ha llegado a la capital salmantina para disfrutar de un fin de semana en una de las ciudades más bellas y emblemáticas de Castilla y León.

Mañueco, natural de Salamanca y con una larga trayectoria vinculada a la ciudad, ya que fue alcalde entre 2011 y 2019, no ha dudado en ejercer de cicerone personal de quien fuera jefe del Ejecutivo español entre 1996 y 2004.

Antes de comenzar el paseo turístico, Mañueco y Aznar han mantenido un encuentro con miembros del Partido Popular de Salamanca en un hotel de la ciudad.

Posteriormente, han iniciado un recorrido por el casco histórico, destacando dos paradas principales: el Convento de San Esteban y la Catedral de Salamanca.

En el Convento de San Esteban, han sido recibidos por el prior. Después, han continuado hasta la Catedral, donde el deán les ha ofrecido una visita privada guiada.

Durante el recorrido por las calles salmantinas, Mañueco ha explicado a Aznar algunas curiosidades de la ciudad, reforzando el carácter cercano y personal de la jornada.

El presidente de la Junta en funciones ha hecho referencia a la visita de Aznar en su cuenta personal de la red social X.

"Es un honor contar en Salamanca con la visita del presidente José María Aznar, y tener la ocasión de mostrarle algunas de las joyas de nuestra ciudad, referente cultural mundial y Patrimonio de la Humanidad", ha escrito Mañueco en su publicación.