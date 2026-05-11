El Toro de Oro para Garcigrande en una gala donde Mañueco presume de la tauromaquia como motor económico

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y el ganadero Justo Hernández. David Arranz. ICAL.

Alfonso Fernández Mañueco ha aprovechado la entrega del premio Toro de Oro en Salamanca para recordar que, más allá de la tradición, los toros son un motor económico vital para Castilla y León.

El presidente de la Junta defendió la tauromaquia como una seña de identidad que no solo define nuestra cultura, sino que sostiene más de 13.000 empleos y mueve unos 850 millones de euros al año en la Comunidad.

Durante la gala, celebrada en el Casino de Salamanca del Palacio de Figueroa, Mañueco reclamó que se recupere el Premio Nacional de Tauromaquia, eliminado por el Gobierno central en 2024, calificando la decisión de injusta.

Para el mandatario, cuidar el mundo del toro es la mejor forma de cuidar nuestros pueblos, recordando que es el segundo espectáculo que más gente mueve en la región y que genera un interés real en casi cuatro de cada diez ciudadanos.

Nuestra tierra es, de hecho, el segundo gran hogar del toro bravo en España, con 168 ganaderías y más de 31.000 reses que dan vida a las dehesas, un paisaje que según el presidente, es imposible entender sin esta actividad.

En este mapa, Salamanca destaca como la provincia líder absoluta.

El presidente subrayó que esta actividad es esencial para preservar la dehesa y las formas de vida de la España interior, reafirmando el compromiso de la Junta mediante ayudas directas y el impulso de declaraciones de Bien de Interés Cultural para festejos como el Toro Júbilo de Medinaceli o la doma vaquera.

Gala del Toro de Oro en Salamanca. David Arranz. ICAL.

El protagonista de la noche fue el ganadero salmantino Justo Hernández, de la ganadería Garcigrande, quien recibió el trofeo por su toro Buenasuerte, indultado el año pasado en la plaza de La Glorieta.

Mañueco felicitó al criador destacando que ya suma seis distinciones de este tipo y bromeó con la posibilidad de formar una corrida completa solo con sus ejemplares premiados.

La ganadería de Garcigrande, situada en el término municipal de Alaraz, es hoy un referente en el mundo del toro. Su historia bajo la gestión actual se remonta a 1980, cuando fue adquirida por la familia Hernández.

Con sangre de procedencia Juan Pedro Domecq, este hierro ha logrado consolidar un toro que destaca por su entrega y clase, convirtiéndose en uno de los nombres predilectos de las grandes figuras del toreo y un estandarte de la excelencia ganadera salmantina.