Mañueco apuesta por el ‘operación triunfo’ de los toreros de Castilla y León: “La juventud quiere festejos taurinos”

La tauromaquia de Castilla y León busca a su próxima gran figura. Como si de una ‘Operación Triunfo’ del toreo se tratara, la I Corrida de la Oportunidad de Castilla y León reunirá este domingo 17 de mayo en Valladolid a cuatro jóvenes espadas de la comunidad.

Manuel Diosleguarde (Salamanca), Sergio Rodríguez (Ávila), Mario Navas (Valladolid) y Jarocho (Burgos) se la juegan en un festejo que quiere convertirse en escaparate de las nuevas generaciones del mundo taurino.

El acto de presentación ha contado con el respaldo del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha reivindicado el papel de la tauromaquia como parte esencial de la identidad cultural de la comunidad.

“El toro bravo es el alma de nuestro país, de España, y lo llevamos dentro, lo sentimos en nuestra tierra como Castilla y León”, afirma Mañueco, que destaca la apuesta del Ejecutivo autonómico por la difusión y promoción de la tauromaquia “sin complejos”.

El presidente subraya además que esta nueva cita nace con vocación de continuidad: “Es una iniciativa que queremos que tenga continuidad en el tiempo. También tenemos que ayudar a difundirlo; el patrimonio hay que cuidarlo y transmitirlo a las nuevas generaciones”.

Mañueco ha mandado un mensaje de optimismo sobre el presente y el futuro de la tauromaquia en la comunidad. “El número de festejos, más de 2.300, quiere decir que la juventud quiere festejos relacionados con el mundo del toro. Goza de muy buena salud”, ha afirmado.

La corrida que comenzará a las 18.30 horas contará con toros de El Pilar (criados en Salamanca), también de Castilla y León, y pondrá en juego mucho más que un triunfo en una tarde para el recuerdo.

El vencedor obtendrá un puesto en la próxima Feria de Valladolid junto a figuras consagradas del escalafón, un premio que convierte la cita en una auténtica plataforma de lanzamiento para los jóvenes toreros.

El empresario de Tauroemoción, Alberto García, ha explicado el origen de la iniciativa y la necesidad de abrir puertas a las nuevas promesas del toreo. “Surgió de una comida cuando Gonzalo Santoja (consejero de Cultura) nos mostró su preocupación. Estamos ante la mejor hornada, pero por las circunstancias del sector hay pocas oportunidades”, señaló.

“Recogimos el guante y creemos que es un modelo novedoso. La respuesta está siendo magnífica. Los toreros se muestran al mundo entero”, añadió García, que agradeció “el apoyo sin complejos del presidente Mañueco”

La Junta no participa económicamente en el festejo, sí realiza una importante labor de promoción institucional “en todos los ámbitos”.

Desde la organización se espera una entrada cercana a los tres cuartos de plaza, con alrededor de 6.000 espectadores en los tendidos, reflejo del buen momento que vive el sector taurino en la comunidad. “

Vivimos un momento de esplendor en Castilla y León, pero sería imposible sin la ayuda institucional”, remarcaron.

Los protagonistas de la corrida también mostraron su agradecimiento por una oportunidad que consideran clave para el futuro de la profesión. Manuel Diosleguarde destacó “la importancia de apostar por los jóvenes”.

“Es un placer estar aquí. Que apoyéis la tauromaquia y apostéis por los toreros de Castilla y León es muy importante. Dar oportunidades es fundamental para que el escalafón se vaya renovando. Apostar por los jóvenes es apostar porque esto siga vivo”, aseguró.

En la misma línea se expresó Jarocho, quien celebró que “cuatro toreros de Castilla y León se hayan juntado” en un festejo de estas características. “Gracias por apostar por la juventud. Es importante apostar por el futuro del torero. Ojalá se siga haciendo muchos años más”, afirmó.

San Isidro

Asimismo, Alfonso Fernández Mañueco, ha aprovechado la oportunidad para felicitar la festividad de San Isidro Labrador, a los agricultores y ganaderos que con su trabajo hacen que Castilla y León sea la “despensa de España”.