El político de los mil cargos y su sueño bodeguero: el ocaso del poderoso exalcalde de Trabanca seguido por la Fiscalía Europea

José Luis Pascual Criado es una figura compleja y controvertida dentro del panorama político, económico y social de las provincias de Salamanca y de Zamora.

Tras un tiempo sin saber de él, este miércoles 15 era detenido en su domicilio de Salamanca en el marco de una operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria y bajo la tutela de la Fiscalía europea.

El operativo, desarrollado por la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), incluyó un despliegue con agentes encapuchados y unidad canina, y se extendió también a la sede de la AECT Vinduero-Vindouro, una de sus asociaciones, en Trabanca (Salamanca) donde fue alcalde durante 12 años.

Posteriormente fue trasladado esposado por la Guardia Civil a un chalet que tiene en Trabanca sacando bolsas de basura del interior.

Las investigaciones apuntan a que el detenido de 56 años habría creado sociedades y asociaciones con el objetivo de recibir subvenciones procedentes del Estado, la Junta de Castilla y León y la Unión Europea. De tal forma que toda la operación se ha llevado a cabo bajo la tutela de la Fiscalía Europea.

La investigación, centrada en la presunta comisión de delitos económicos, permanece abierta. “Lo de Koldo y Ábalos es un juego de niños comparado a lo de éste”, son unas declaraciones realizadas por gente que le ha conocido bien durante todo este tiempo.

Su trayectoria combina acumulación de cargos, activismo, emprendimiento y una creciente acumulación de conflictos administrativos y judiciales.

El director general de la AECT Duero-Douro, José Luis Pascual. ICAL

Su historia está estrechamente ligada a la localidad de Trabanca (Salamanca) y al espacio transfronterizo del Duero todo ello con una intensa concentración de cargos y proyectos.

Pascual accedió a la alcaldía de Trabanca, localidad con menos de 180 habitantes, en 1999 bajo las siglas del Partido Socialista, manteniéndose en el cargo durante más de una década, hasta 2011.

Durante ese periodo, construyó un perfil basado en la idea de dinamizar una comarca afectada por la despoblación mediante proyectos innovadores de cooperación internacional.

Su apuesta estratégica giró en torno al aprovechamiento del potencial vitivinícola, turístico y cultural del territorio, especialmente en el entorno del Duero de las tres zonas, Salamanca, Zamora y Portugal.

Unión de La Raya

Uno de los hitos más representativos de esa etapa fue la presentación, en 2008, de la Ruta Internacional del Vino Vinduero-Vindouro, un ambicioso proyecto, no exento de polémica, que pretendía articular un destino turístico transfronterizo de alta calidad sobre una superficie de unos 35.000 kilómetros cuadrados.

La iniciativa aspiraba a integrar recursos naturales, patrimoniales y gastronómicos de ambos lados de la frontera, con una financiación prevista en gran parte a través de fondos europeos.

Paralelamente a su carrera política, desarrolló una intensa actividad en el ámbito asociativo y organizativo. Si tuviera que hacer una tarjeta de presentación no entraría todos los cargos que ha acaparado.

Ha sido presidente de múltiples entidades vinculadas al territorio, al deporte, a la juventud y, especialmente, al sector vitivinícola, destacando su papel en la Asociación Vinduero-Vindouro y en la organización del Certamen Internacional de Vinos Premios Vinduero.

Su influencia se amplió con su nombramiento en 2009 como director general de la AECT Duero-Douro, una estructura concebida para canalizar proyectos de cooperación entre España y Portugal, que le hizo hacerse fotos con primeros espadas de la política.

A ello se sumaron responsabilidades en cooperativas energéticas, asociaciones de desarrollo y empresas privadas, configurando una red de cargos de notable amplitud, muchas de ellas vinculadas a la gestión de fondos públicos procedentes de distintas administraciones.Todo era poco para José Luis.

Fueron épocas en las que incluso fue recibido por el hoy ministro Óscar López, en este caso en una reunión como secretario general del PSOECyL y él como director general de Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro.

Funcionario de prisiones

Esa acumulación de responsabilidades convivió con su condición de funcionario del sistema penitenciario y su liderazgo sindical en el seno de Acaip, especialmente en el centro penitenciario de Topas (Salamanca).

Sin embargo, esta faceta también estuvo marcada por conflictos internos.

José Luis Pascual en su época en instituciones Penitenciaria ICAL

Fue expedientado en su puesto y, en 2018, sancionado por Instituciones Penitenciarias con tres años de suspensión de empleo y sueldo por incumplir la normativa de incompatibilidades, sanción que cumplió entre 2019 y 2022 antes de reincorporarse al servicio en el centro penitenciario de Zuera.

A estos problemas administrativos se sumaron consecuencias judiciales. Pascual fue condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, tras una denuncia surgida en el ámbito sindical.

La sentencia, confirmada por la Audiencia Provincial de Salamanca, le impuso un año de prisión y doce meses de multa, incorporando un elemento penal a una trayectoria ya marcada por la controversia.

Su sueño bodeguero

Pese a ello, mantuvo activa su faceta empresarial, especialmente en el ámbito vitivinícola. Su proyecto en Fermoselle (Zamora), desarrollado junto a su esposa, se presenta como una iniciativa de recuperación patrimonial a largo plazo.

Su nombre Siete Peldaños, procede de una escalera de piedra de siete peldaños que da acceso al interior de la cueva donde se elabora.

En el municipio zamorano se ha convertido en un personaje muy conocido y con tentaciones para poder seguir en la política de la localidad.

Desde comienzos de los años 2000, ambos impulsaron la adquisición de pequeñas parcelas y bodegas subterráneas abandonadas, en muchos casos con complejos procesos de localización de propietarios.

Durante casi dos décadas, el proyecto se centró en la investigación histórica y la recuperación del paisaje vitícola tradicional, hasta consolidarse formalmente en 2019 como bodega productora.

José Luis Pascual y su mujer en sus viñedos Cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

En la actualidad, la empresa elabora decenas de miles de botellas anuales con variedades autóctonas, posicionándose como un ejemplo de reinterpretación del legado vitivinícola de la zona.

La bodega de Fermoselle figura entre las tres únicas de España con más de diez vinos por encima de los 90 puntos, alcanzando en su caso hasta 98 puntos.

Conflictos

Sin embargo, su actividad pública y empresarial ha estado acompañada de episodios de fricción en el ámbito local.

Entre ellos, destaca el conflicto con el Ayuntamiento de Trabanca por la celebración de un evento en una carpa vinculada a actividades enológicas, que la alcaldía intentó clausurar sin éxito.

Sea como sea, José Luis Pascual es una persona muy conocida en la comarca, que de momento vuelve a estar en el centro de todas las miradas.