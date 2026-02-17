Seis traslados al centro de salud y 14 intervenciones en la jornada del martes de Carnaval en Ciudad Rodrigo

La jornada de martes en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca, se saldó con un total de 14 intervenciones por parte del operativo sanitario desplegado por Cruz Roja. Seis de las personas atendidas tuvieron que ser trasladadas al centro de salud mirobrigense, aunque ninguna de ellas con lesiones graves.

La mayoría de atenciones se produjeron durante el festejo matutino, el Toro del Aguardiente, que concentró hasta siete intervenciones sanitarias. Tres de ellas acabaron en traslado al centro de salud, incluyendo una mujer de 45 años natural de Vitigudino con un tobillo inflamado, un salmantino de 34 años con un traumatismo en el hombro izquierdo y un varón de 72 años, natural de Aldearrubia, que sufrió un mareo. El resto fueron dados de alta in situ.

La primer atención del martes tuvo lugar de madrugada, a la 1.36 horas, aún durante la capea nocturna del lunes, cuando un pontevedrés de 51 años sufrió un mareo que derivó en vómitos. En el desencierro de mediodía, a las 14.00 horas, un mirobrigense de 44 años sufrió traumatismos varios y tuvo que ser trasladado al centro de salud. En la capea posterior al festival taurino, se produjeron dos atenciones, ambas con alta in situ.

Por último, en el desencierro vespertino se produjeron dos intervenciones. Dos de ellas acabaron en traslado al centro de salud de Ciudad Rodrigo, las dos por sendos mareos de mujeres mirobrigenses, de 54 y 74 años, respectivamente, y con apenas diez minutos de diferencia, a las 20.20 y 20.30 horas. El otro herido fue un varón de 62 años, natural de Medina del Campo, con dolor en un tobillo, que fue dado de alta in situ.