Siete intervenciones leves durante la jornada del lunes de Carnaval en Ciudad Rodrigo

El lunes del Carnaval del Toro en Ciudad Rodrigo (Salamanca) se saldó con un total de siete intervenciones sanitarias, todas de carácter leve y resueltas en el propio recinto festivo, sin necesidad de traslados hospitalarios, según el balance facilitado por el operativo sanitario desplegado durante la jornada.

Las asistencias se concentraron principalmente en el encierro matinal y los desencierros posteriores. Durante el encierro urbano con los astados de la ganadería gaditana de Fermín Bohórquez, los sanitarios atendieron a un varón de 28 años, natural de Barcelona, por una contusión en la rodilla, y a un hombre de 90 años, vecino de Serradilla del Arroyo, que presentaba dolor costal. Ambos recibieron el alta in situ.

Durante el resto del día, las incidencias registradas fueron también leves. A las 11.50 horas se asistió a un hombre de 50 años por un episodio de mareo; a las 12.44, a otro de 39 por palpitaciones; y a las 13.37, a un varón de 44 por dolor en el ojo izquierdo. Ya por la tarde-noche, los equipos sanitarios atendieron a un menor de tres años por una contusión en la mano izquierda, y a un hombre de 48 con dolor en el muslo.

La jornada transcurrió con normalidad y sin incidentes graves en el marco de los actos festivos del Carnaval del Toro mirobrigense, que continúa siendo uno de los eventos taurinos más multitudinarios de la provincia salmantina.

Hoy, Toro del Aguardiente de los hermanos Sánchez Herrero, y encierro, capeas y desencierros con toros de la ganadería de El Bodón.