Un navarro de 25 años trasladado al hospital y 28 intervenciones este domingo de Carnaval en Ciudad Rodrigo

El Domingo de Carnaval en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo se saldó con 28 intervenciones sanitarias por parte del dispositivo de Cruz Roja desplegado en la ciudad, con un único herido de consideración que precisó traslado urgente al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Se trata de un joven navarro de 25 años que sufrió una herida en la mandíbula durante el desencierro vespertino, el último festejo taurino de la tarde.

El desencierro registró además otras seis asistencias, dos a mujeres y cuatro a varones, todas con alta in situ.

Durante el festival taurino previo se produjeron dos intervenciones sanitarias a vecinos de Ciudad Rodrigo: una mujer de 58 años con un traumatismo en el hombro derecho y un hombre de 60 años con una molestia ocular, que igualmente no requirieron traslado.

El encierro a caballo de la mañana, que transcurrió con normalidad y muy buena climatología, fue el siguiente evento con más actividad sanitaria, con seis atenciones.

Imágen de la capea vespertina del Domingo de Carnaval

Solo un varón de 36 años, natural de Villalba, tuvo que ser trasladado al centro de salud de Ciudad Rodrigo por un mareo, mientras que los otros cinco atendidos, cuatro hombres y una mujer fueron dados de alta en el lugar tras presentar heridas, cortes y contusiones de carácter leve.

La capea vespertina sumó tres intervenciones, todas a varones con alta in situ: un joven salmantino de 20 años con abrasiones en la cara, otro madrileño con una quemadura en el brazo derecho y un donostiarra, de edad no precisada, con un esguince.

Durante el desencierro posterior se atendió a un joven neoyorquino de 20 años por una erosión en la mano derecha y a dos varones más, de 19 y 30 años, navarro y lisboeta, con una herida en el glúteo y un corte en la mano, respectivamente.

Fuera de los festejos taurinos, en su labor de apoyo al 1‑1‑2, el operativo sanitario de Cruz Roja realizó siete atenciones de madrugada, de las que cuatro precisaron traslado al centro de salud mirobrigense.

Entre ellas figuran una joven de 22 años procedente de Íscar con una herida en la frente, la misma lesión que presentaba un salmantino de 32 años, un vallisoletano de 23 años con un traumatismo nasal y una mujer salmantina, de edad no facilitada, con un golpe en la cabeza.

El balance global de la jornada se cerró con la mayoría de incidencias de carácter leve.