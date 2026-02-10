El ex de Vox Javier Teira será el cabeza de lista de Se Acabó la Fiesta por Salamanca

El líder de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, y el exprocurador de Vox Javier Teira, en un montaje de EL ESPAÑOL

El exprocurador de Vox en las Cortes de Castilla y León y presidente de la asociación Avanza en Libertad, Javier Teira, ha anunciado este martes que su asociación se integrará en la candidatura del partido de Se Acabó La Fiesta (SALF), el partido de Alvise Pérez, para las elecciones autonómicas de Castilla y León, por tratarse de "la única fuerza política que asume la aplicación del programa político que la entidad defiende". Teira ha confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León que encabezará la lista de SALF por la provincia de Salamanca el próximo 15 de marzo.

El programa electoral de Avanza en Libertad para Castilla y León fue presentado el pasado 28 de enero en Salamanca por Javier Teira, junto al secretario de la entidad y concejal en la ciudad, Alejandro Pérez de La Sota, la empresaria y ganadera Ana García Alvez y el ingeniero informático Baldomero Sánchez, con el objetivo de encontrar una fuerza política dispuesta a defenderlo, sin descartar la presentación de una candidatura propia, en caso de no conseguirlo.

Noticia en actualización

