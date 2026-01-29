Los ex de Vox presentan en Salamanca su proyecto político en vísperas de las elecciones de Castilla y León

Los ex de Vox en Castilla y León han presentado en Salamanca su proyecto político a menos de dos meses de las elecciones autonómicas en la Comunidad y han abierto la puerta a presentarse en los comicios. El presidente de la asociación Avanza en Libertad, el exprocurador de Vox Javier Teira, ha asegurado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que no descartan concurrir a las elecciones del próximo 15 de marzo.

"Estamos deliberando, no somos un partido, sería un esfuerzo muy grande, pero no lo descartamos. Lo que me pide el cuerpo es tirar para adelante porque veo que no se soluciona esto", ha afirmado a este medio. Teira ha presentado junto al secretario de la entidad y concejal en Salamanca, Alejandro Pérez de la Sota, y a la empresaria y ganadera Ana García Alvez, el proyecto político de la asociación para Castilla y León.

Según ha remarcado, el objetivo de los integrantes de Avanza en Libertad es encontrar "respuesta o reflejo a sus demandas en los programas propuestos por los partidos políticos que concurran a las elecciones autonómicas del próximo mes de marzo ante la gravedad de la situación". "Pero dado el actual escenario de desamparo, a día de hoy no descartamos presentarnos a las elecciones en caso de que ninguna fuerza política consolidada responda a nuestras demandas", ha apuntado.

En el encuentro con la prensa, que se ha producido en un céntrico restaurante de Salamanca, Teira ha manifestado la necesidad de contar con un "Gobierno autonómico audaz y riguroso". "Eso no contradice, sino todo lo contrario, una visión nacional responsable, porque el secuestro de Castilla y León ha sido la pieza clave de la desvertebración de España", ha señalado.

Entre las propuestas más destacadas se encuentra el bloqueo de cualquier órgano de coordinación con el Estado (como la conferencia de presidentes, las conferencias sectoriales, el Consejo de Política Fiscal y Financiera o el consejo interterritorial, entre otros) "hasta que se salde la deuda de 6.000 millones de euros que el Gobierno central debe a la Comunidad por la infradotación de los servicios públicos durante los últimos 10 años".

Algo que, en palabras de Teira, "permitiría obtener más PIB, más inversión, más empleo, más retención del talento y más oportunidades para los jóvenes".

Apuesta por las infraestructuras

Otra de sus propuestas es "la puesta en marcha de las infraestructuras necesarias para acabar con el aislamiento que sufre Castilla y León desde la creación de la comunidad autónoma, como el tren de la Vía de la Plata (León-Salamanca), el tren Valladolid-Ariza y la construcción de la autovía del Duero". Para ello, ha reclamado al Estado "un plan inmediato de construcción o la transferencia de las competencias para su ejecución por la Comunidad".

Teira ha insistido en que "hasta ahora el Gobierno autonómico se ha dedicado a administrar miseria a causa del desmoronamiento del Estado de derecho, el socialismo, la partitocracia y el aislamiento de Castilla y León, desde la creación de la Comunidad en 1983, que supuso su segregación de Castilla La Vieja, Santander y Logroño, impidiendo su acceso al mar y al Valle del Ebro".

Para los integrantes de Avanza en Libertad, el cierre de la Vía de la Plata y Valladolid-Ariza en los años 80 ha ocasionado "un profundo aislamiento interprovincial, con Portugal, con Aragón y con el Mediterráneo, lo que, junto con la demora de la autovía del Duero, ha ocasionado el estado actual de unas infraestructuras desmanteladas y demoradas".

Según Teira, la consecuencia de todo ello es que "administramos limosna racionada mientras nos desangramos entre la despoblación y la congelación de las posibilidades de desarrollo". "No podemos seguir administrando la miseria", ha afirmado.