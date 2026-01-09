El partido de Alvise Pérez estará en las elecciones de Castilla y León: ya tiene candidata y estreno en Valladolid

El eurodiputado Alvise Pérez, durante una de sus últimas intervenciones ante el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo Parlamento Europeo

Alvise Pérez estará en las urnas de las próximas elecciones de Castilla y León, al igual que ha hecho en Aragón.

El sevillano ha elegido Valladolid para anunciar oficialmente que su partido, Se acabó la fiesta (SALF), se presentará a las próximas elecciones autonómicas de Castilla y León, en lo que supone el primer paso firme de la formación para consolidarse en el ámbito regional.

Según ha podido confirmar en exclusiva EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, el fundador de SALF visitará la capital vallisoletana el próximo viernes 23 de enero, donde protagonizará un gran acto público en la Feria de Valladolid a partir de las 18:00 horas, dentro de su gira nacional por España .

“Venimos a escuchar a los vallisoletanos, a hablar de frente y a demostrar que la política puede volver a ser honesta", anuncia Alvise.

Y SALF ya tiene candidata. Durante el acto, Alvise Pérez presentará a Lucía Echevarrieta como candidata de SALF en Castilla y León, encabezando el proyecto autonómico con el que la formación concurrirá por primera vez a unas elecciones en la Comunidad.

La elegida es una empresaria burgalesa, que también es abogada y diputada quinta del Colegio de Abogados de Burgos. Además, es presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Burgos.

Diplomada en Derecho Ambiental y Urbanismo por la Universidad de Navarra, y Gestor Administrativo (no ejerciente). Ha sido vocal de la Junta de Gobierno de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Burgos durante varios años.

Especialista en Derecho Administrativo, Civil y Bancario, actualmente ocupa el cargo de Diputada Quinta en la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Burgos.

Lucía Echevarrieta, la candidata

El anuncio marca el inicio formal de la implantación territorial del partido en Castilla y León y abre una nueva fase política para la formación. De momento, ya tiene candidata y la formación sigue buscando más perfiles para completar las listas en las diferentes provincias.

Además del acto público, el líder de SALF mantendrá encuentros con medios de comunicación, en los que detallará las líneas programáticas del partido para la Comunidad, centradas en la regeneración democrática, la lucha contra la corrupción y la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones.

Unas elecciones que aunque todavía no es oficial, serán el 15 de marzo, ya que solo queda esa fecha y el 8 de marzo, pero al coincidir con el Día Internacional de la Mujer, se hace inviable.

En las Europeas

La decisión de SALF de concurrir a las elecciones autonómicas llega tras los resultados obtenidos en las elecciones europeas de 2023, las únicas en las que hasta ahora ha participado la formación.

En esos comicios, el partido de Alvise Pérez se convirtió en la cuarta fuerza política de Castilla y León, con un 4,03% de los votos, solo por detrás de PP, PSOE y Vox.

En total, SALF logró 42.791 apoyos en la Comunidad, con especial fortaleza en provincias como Valladolid (4,52%), Segovia (4,39%), Ávila (4,19%) y León (4,02%), en un escenario electoral sin presencia de fuerzas locales relevantes como UPL o Por Ávila.

Estos datos han sido determinantes para que la formación apueste por Castilla y León como uno de los territorios prioritarios en su expansión política, con el objetivo de trasladar esos apoyos europeos al ámbito autonómico.

El acto de Valladolid será abierto al público.