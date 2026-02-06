Salamanca estrena un maillot muy especial: el Mirat Team llevará el nombre de la ciudad en todas sus carreras

La Plaza Mayor de Salamanca ha sido esta tarde el escenario de la presentación oficial de la nueva equipación del Mirat Team, el club de ciclismo femenino que continúa consolidándose como un referente nacional.

El acto ha contado con la presencia del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, quien ha mostrado su apoyo a este proyecto deportivo, que nació en el año 2022 y engloba equipos en categorías junior y cadete, y ha destacado el compromiso municipal con el fomento del ciclismo y el deporte femenino. También han asistido el ‘alma mater’ de dicho club, Agustín Tamames, y el director general del Grupo Mirat, Ignacio García.

El nuevo maillot, fruto de un acuerdo de colaboración entre el club y el Ayuntamiento de Salamanca, incorpora de manera destacada el nombre de la ciudad, que acompañará a ambos conjuntos en todas sus competiciones tanto a nivel nacional como internacional. Con ello, el Mirat Team se convierte en embajador deportivo de la capital salmantina, llevando su identidad y valores en cada prueba en la que participe.

Durante la presentación, el regidor municipal subrayó que esta equipación simboliza los valores del deporte salmantino y se mostró “orgulloso” de la trayectoria del club, que le ha llevado en 2025 a celebrar 38 victorias en diferentes pruebas nacionales, entre las que destacan la Copa de España de Velocidad en Pista, con la corredora Vega Iglesias, y el Campeonato de España en Ruta, con Loira Blázquez.

También ha sonado el nombre de las corredoras en 17 pódiums en diferentes pruebas nacionales y la Volta a Portugal, y han participado, hasta en seis ocasiones, con la Selección Española, por ejemplo, en la Copa de las Naciones, en el Campeonato del Mundo, y en el Campeonato de Europa.