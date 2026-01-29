Turismo de Salamanca impulsa la promoción del destino en redes sociales con la influencer Alba Saenc

Turismo de Salamanca, dentro de su estrategia de promoción del destino en redes sociales, ha alcanzado un acuerdo de colaboración con la influencer salmantina Alba Saenc, creadora de contenido y divulgadora cultural, para dar a conocer diferentes propuestas turísticas de la ciudad a través de sus perfiles sociales.

Alba Saenc destaca por la creación de contenidos vinculados al arte, la historia y el patrimonio, con un enfoque divulgativo y accesible que invita a redescubrir los destinos desde una mirada cultural. A través de esta colaboración difundirá diversos contenidos sobre Salamanca en los que pondrá en valor tanto su patrimonio material como inmaterial.

Entre las propuestas que compartirá en sus redes sociales se incluyen contenidos sobre misterios, curiosidades y leyendas, como la Cueva de Salamanca o la Casa de las Muertes. También propondrá cuatro planes para visitar los museos salmantinos, con paradas en la Casa Lis, Da2, el Museo de Historia de la Automoción y el Museo del Cerro de San Vicente; así como la ruta de los miradores de Salamanca y la visita a iconos de la ciudad como las torres de la catedral Ieronimus y las torres de la Clerecía Scala Coeli.

Con esta acción, Turismo de Salamanca refuerza su apuesta por la promoción digital del destino a través de prescriptores locales, acercando el patrimonio y la oferta cultural de la ciudad a nuevos públicos de una manera cercana y actual.

Alba Saenc (Fuenteguinaldo, Salamanca) es divulgadora de Historia e Historia del Arte en redes sociales. Estudiante de estas disciplinas, crea contenido cercano y narrativo sobre ellas, además de poner el foco en Castilla y León, y actualmente amplía su proyecto hacia el mundo anglosajón con su nueva cuenta Alba in Britannia, dedicada a la historia de las Islas Británicas. Suma más de 898.000 seguidores entre Instagram (383.000) y TikTok (515.000).

Ha sido reconocida con el Premio EDE 2024 (categoría Arte) y el Premio TikTok 2025 (categoría Educación y Cultura), además de estar nominada a los Premios Okay Salamanca 2025. Colabora en el programa Crónica de España de Radio Nacional y se encuentra en un proceso de regreso a la vida rural. Se formó durante un año en Interpretación Textual en la ESAD de Málaga, un plus que se nota en su forma de contar historias.