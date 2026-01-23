Salamanca presume en Fitur de sus renovadas ‘ascensiones transformadoras’ a la Catedral y la Clerecía

Salamanca ha llevado a Fitur dos de sus principales reclamos turísticos para redescubrir la ciudad desde lo alto. El alcalde, Carlos García Carbayo, ha presentado las renovadas experiencias de Ieronimus y Scala Coeli, dos propuestas que combinan patrimonio, tecnología y emoción a través de las torres de la Catedral y la Clerecía.

Desde su reapertura el pasado 20 de diciembre, el nuevo +Ieronimus ha recibido ya 6.543 visitas, mientras que Scala Coeli mostrará en primavera su nueva musealización. Ambos proyectos se enmarcan en los Planes de Sostenibilidad Turística, cofinanciados por el Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno de España, con una inversión conjunta superior al millón de euros.

Dos iconos turísticos en crecimiento

García Carbayo ha destacado que Ieronimus y Scala Coeli se han consolidado como “dos grandes iconos turísticos de la ciudad” y ha avanzado que, a falta de cerrar los datos de diciembre, 2025 ha sido “el mejor año de la historia para el turismo en Salamanca”.

Presentación de Salamanca en Fitur

Un nuevo +Ieronimus más sensorial

El renovado recorrido de Ieronimus incorpora espacios inéditos como el bajocubierta de la Catedral, con una experiencia audiovisual y de ‘videomapping’ sobre las bóvedas, además de intervenciones artísticas contemporáneas. La propuesta se completa con una oferta de visitas más flexible: diurnas, nocturnas, extensas, premium y temáticas.

Scala Coeli se renueva en primavera

La subida a las torres de la Clerecía estrenará una musealización de estética minimalista y una fuerte apuesta por la digitalización, con realidad aumentada, nuevos itinerarios y experiencias inmersivas que acompañan al visitante hasta las vistas panorámicas de la ciudad.

Turismo idiomático y V Centenario

La presencia de Salamanca en Fitur se completa con el vídeo promocional ‘Salamanca, donde el lenguaje es vida’, para reforzar su posición como destino líder en turismo idiomático, y con la difusión del programa del V Centenario de la Escuela de Salamanca, que se celebrará a lo largo de 2026 como un nuevo reclamo cultural y turístico.