Turismo y hosteleros de Salamanca refuerzan su alianza para hacer más competitivo el destino

Salamanca vuelve a apoyarse en una de sus alianzas clave para seguir creciendo como destino turístico. El Ayuntamiento, a través de Turismo de Salamanca, y la Asociación de Empresarios de Hostelería han renovado este viernes en Fitur su compromiso de trabajar de la mano para mejorar la experiencia de quienes visitan la ciudad y reforzar la competitividad del sector.

El acuerdo, firmado por el concejal de Turismo, Ángel Fernández Silva, y el presidente de la asociación, Jorge Moro, parte de una idea compartida: cuando el sector público y el privado reman en la misma dirección, el turismo gana solidez. Y uno de los ámbitos donde ese entendimiento resulta más rentable es el de los congresos y reuniones, un tipo de turismo que llena hoteles entre semana y mantiene la actividad más allá de las grandes temporadas.

La gastronomía ocupa también un lugar central en este pacto. Rutas, concursos, catas, ferias y jornadas especializadas servirán para dar visibilidad a los productos y a los establecimientos locales, reforzando una seña de identidad que cada vez pesa más en la decisión del viajero.

El protocolo mira además hacia dentro del sector, con el objetivo de seguir elevando el nivel de los establecimientos hosteleros. La adhesión al sistema de calidad SICTED y la participación en otras iniciativas de mejora buscan que el visitante perciba una ciudad cuidada y coherente en todos sus servicios.

La colaboración se extiende a la coordinación diaria y a la difusión de la agenda turística municipal entre los empresarios, así como al buen desarrollo del Fin de Año Universitario, una cita que transforma la ciudad y que exige planificación, seguridad y entendimiento entre todas las partes.

Con este paso, Salamanca refuerza una apuesta discreta pero decisiva: consolidar un modelo turístico basado en la calidad, la cooperación y la suma de esfuerzos para seguir siendo un destino atractivo durante todo el año.