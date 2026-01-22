El Ayuntamiento de Salamanca incrementa un 45% su apoyo económico a la Semana Santa de la ciudad para 2026

Firma del convenio entre Ayuntamiento de Salamanca y Junta de Semana Santa

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha sellado hoy el compromiso del Ayuntamiento con la Semana Santa de la ciudad, con la firma de un nuevo convenio de colaboración con el presidente de la Junta de Semana Santa, Francisco Hernández, en el marco de la Feria Internacional de Turismo Fitur que se celebra en Madrid.

El convenio establece que el Consistorio aportará 133.090 euros para la organización, promoción y desarrollo de diversas actividades y actos vinculados a la Semana Santa durante 2026.

Según García Carbayo, esta cuantía supone un incremento de más del 44,8% respecto al acuerdo anterior, al incluir una aportación extraordinaria destinada al XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías.

El acuerdo contempla además partidas específicas para la gestión, promoción y conservación de la Semana Santa de Salamanca.

Entre las iniciativas incluidas se encuentran el Concurso de Fotografía 'Semana Santa Salmantina' – Memorial Lorenzo Rodríguez Durán, la presentación del cartel anunciador, los actos religiosos y procesionales, el pregón, y actividades culturales como el concierto de Dani Baza junto con la Banda Municipal de Música de Villamayor previsto para abril.

Asimismo, el convenio prevé fondos destinados a la adquisición, restauración o conservación de elementos procesionales de las diferentes hermandades, cofradías y congregaciones, con el objetivo de mantener y reforzar el patrimonio vinculado a la celebración religiosa y cultural de la ciudad.