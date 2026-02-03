Salamanca dará la bienvenida al Año del Caballo en un nuevo intercambio cultural con China

Salamanca y China volverán a protagonizar, por octavo año consecutivo, un intercambio cultural con motivo de la llegada del Año del Caballo en el país asiático. Lo ha anunciado la concejala de Festejos y Tradiciones, Carmen Seguín, quien se ha encargado de presentar la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento junto a la plataforma cultural hispano-china Hispana, el Instituto Confucio y el Centro Cultural de China en Madrid.

La programación de esta edición incluye música, iluminación de farolillos en la calle Zamora, danza, exposiciones y una nueva escultura del artista chino Xu Hongfei. Las actividades tendrán lugar entre el 6 de febrero y el 1 de marzo.

El día 6 la programación empezará con 'Los colores de China', un concierto de la mano de la Shanghai Chinese Orchestra en el Teatro Liceo y organizado por el Ayuntamiento de Salamanca con la colaboración del Centro Cultural de China en Madrid.

Dicha orquesta está considerada como una de las formaciones más destacadas de la música tradicional del país asiático. Los músicos van a interpretar, con instrumentos ancestrales chinos, un programa que muestra su particular visión sobre la estética cromática de la cultura china, representando a través del sonido los matices, los símbolos y las emociones que conforman el imaginario artístico milenario.

Las entradas cuestan entre 15 y 25 euros y ya están a la venta en la taquilla del Teatro Liceo y en la página web www.ciudaddecultura.org. Por otro lado, el jueves 12 se prevé la inauguración de la escultura dedicada al Año del Caballo, que permanecerá expuesta hasta el 1 de marzo.

Entre las 17:00 y las 19:30 horas, en la Torre de los Anaya, se celebrará ese mismo día un taller de manualidades para niños de entre 7 y 12 años. Hay 40 plazas disponibles y la inscripción a los mismos es gratuita. A partir de este miércoles, 4 de febrero, los interesados podrán enviar un correo a salamanca@ciudaddecultura.org indicando nombre, apellidos y edad de los participantes, además de un teléfono de contacto. Es importante resaltar que se va a respetar el orden de inscripción.

También el día 12, a las 19:00 horas, habrá un pasacalles organizado junto a la Asociación Cantonesa de España y se inaugurarán los farolillos de la calle Zamora, permaneciendo esta decoración hasta el final de las actividades el 1 de marzo.

El Museo de la Casa Lis acogerá entre el 13 de febrero y el 1 de marzo una exposición de seis esculturas de Xu Hongfei. El artista asiático es el presidente de la Academia de Escultura de Guangzhou y director de la Asociación de Artistas de China.

Su obra ha sido mostrada en las calles de grandes ciudades como Los Ángeles, Berlín, Viena, Shangai, la Ciudad Prohibida de Beijing o Singapur, entre otros lugares.

Salamanca fue, en 2019, la primera ciudad española que albergaba sus creaciones y ha estado presente con sus obras en todas las ediciones del Año Nuevo Chino en la ciudad charra desde entonces.

La sala de exposiciones de Garcigrande ofrecerá una muestra fotográfica del artista chino Guo Xiqí, en colaboración con Unicaja. Podrá ser visitada hasta el 1 de marzo y la entrada no tiene coste. Por la tarde del 13 de febrero la Torre de los Anaya celebrará un nuevo taller de manualidades para menores de entre 7 y 12 años.

A partir de las 20:00 continuarán las actividades con la tradicional Gala del Año Nuevo Chino en el Auditorio de San Blas. El show lleva por título 'Un sueño de mil años. La Ruta de la Seda' e incluye danza, canto y música.

Los jóvenes artistas interpretarán música tradicional china con instrumentos como el guzheng, la pipa o el konghou. Destaca la actuación de Xiaotong Li, reconocida arpista china de Guzheng, que interpretará un viaje musical lleno de sonidos orientales que se mezclarán con sonidos occidentales. Todo un descubrimiento de dos culturas y sonoridades que sorprenderán al espectador. Las entradas tienen un precio de 3 euros y se ponen mañana a la venta.

El programa incluye también un intercambio gastronómico entre Salamanca y China el 14 de febrero. Hasta la capital salmantina se trasladarán seis chefs chinos que harán una demostración de cocina en vivo el sábado 11 de febrero a las 12:00 horas en el Mercado Central, seguida de una degustación gratuita. Previamente darán una charla sobre comida saludable china.

Los chefs son de la provincia de Henan y son expertos en comida tradicional. Los chefs son: Yu Lifu, Lin Guimei, Yu Ruonan, Mai Jialin, Mai Jintian, Lin Yunyi y Huang Chen.

Instituto Confucio

El Instituto Confucio de la Universidad de Salamanca ha organizado también un programa de actividades con motivo del Año Nuevo Chino que se desarrollarán entre el 16 y el 20 de febrero, en la Fonda Veracruz.

El día 16, en horario de mañana y de tarde, habrá un taller de cultura del sinograma, titulado 'Caligrafía para recibir la primavera', que incluye una explicación sobre el origen y la evolución de los sinogramas y un taller de creación de breves textos.

El martes tendrá lugar un taller pictórico de qīnggòng, 'Ofrendas del primer amanecer del año', que contempla la realización de obras con estilos diversos sobre motivos de Año Nuevo.

El miércoles la actividad consistirá en una cata de vinos chinos y del licor nacional chino Mǎotái, incluida una explicación de las técnicas de elaboración y de la cultura del terruño, así como una reflexión sobre los rituales y placeres del vino en las costumbres del Año Nuevo.

El día 19 habrá una audición de gǔqín, con interpretación en vivo, y degustación de tés rojo y verde ecológicos de Guìzhōu, para experimentar la serenidad y elegancia del diálogo entre música y té.

Y finalizarán las actividades programadas por el Instituto Confucio el viernes 20 de febrero con un taller de cultura y cuidado de la vida mediante tàijí, aprendizaje de movimientos básicos de tàijí y comprensión de su filosofía del yin y el yang; experiencia corporal de cómo el movimiento armoniza con el ritmo natural y revitaliza la energía vital.

Año del Caballo

En el calendario asiático comienza ahora el Año del Caballo que, según la tradición china, es un símbolo de energía, esfuerzo, superación y de impulso hacia el futuro. Es un signo asociado al dinamismo, a la libertad de pensamiento y a la capacidad de avanzar con determinación.