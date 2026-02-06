Ciudad Rodrigo repartirá 5.000 folletos del Carnaval del Toro: una guía imprescindible para vivir la fiesta al completo

El teniente de alcalde y presidente de la Comisión Taurina, Ramón Sastre, durante la presentación del folleto del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo, este viernes

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha presentado un nuevo folleto turístico dedicado íntegramente a promocionar su famoso Carnaval del Toro. Este material, de gran formato y cuidada edición, estará a disposición de los visitantes en la Oficina de Turismo durante los días de celebración y se convertirá en la principal guía informativa para los miles de personas que se esperan en la ciudad.

Se han fabricado 5.000 folletos que se podrán recoger de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:30 horas de lunes a domingo en la Oficina de Turismo, actualmente situada en la planta baja del Museo del Orinal debido al Carnaval. El teniente de alcalde, Ramón Sastre, ha querido agradecer el trabajo tanto de la delegada como de la técnica de turismo por realizar un folleto "que refleja tan bien el sentimiento, la tradición y entusiasmo" que es el Carnaval del Toro.

Según ha explicado Sastre durante la presentación: se trata de "un excelente folleto que captura a la perfección la esencia de nuestro carnaval, tan histórico como tradicional" y ha destacado especialmente la calidad de las fotografías y el impacto visual de la portada, protagonizada por los toros.

"Cualquier persona que llegue a Ciudad Rodrigo se encontrará con este folleto y entenderá de verdad qué es nuestro carnaval", ha afirmado. El folleto recoge los momentos más representativos de la fiesta: desde el emblemático campanazo del viernes, que atrae a miles de personas, hasta el espectacular encierro a caballo del domingo.

Incluye también una explicación detallada sobre los toques de la campana gorda, su simbolismo y los recorridos de los encierros y desencierros, entre otros aspectos. Belén Barco, delegada de Turismo, añadió que el folleto se pone en circulación justo antes del comienzo de las fiestas y estará disponible en la Oficina de Turismo, que durante el Carnaval se traslada al Museo del Orinal.

Esta Oficina permanecerá abierta todos los días de las celebraciones (excepto el lunes) con horario ampliado para atender mejor a los visitantes. Además de los actos taurinos, el folleto informa sobre el precarnaval cultural, los disfraces, las carrozas y el ambiente festivo general que caracteriza estas fechas.

Desde el Consistorio han querido agradecer el esfuerzo de los técnicos de Cultura y Turismo que han trabajado en su elaboración. El objetivo principal es que el folleto resulte práctico y atractivo, ayude a los visitantes a comprender y disfrutar plenamente la fiesta.