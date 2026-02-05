Ciudad Rodrigo acoge su primer congreso sanitario: evento pionero orientado al público general y con 20 profesionales

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha presentado en la mañana de este jueves, 5 de febrero, junto con la Asociación de Sanitarios Mirobrigenses, el I Congreso Sanitario de Ciudad Rodrigo.

Un evento que va a tener lugar los días 7 y 8 de marzo en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, un espacio que va a acoger el desarrollo íntegro de todas las actividades que se han programado.

La iniciativa de organizar este congreso parte de la propia asociación, como ha informado Sandra Corvo en un evento pionero que va dirigido al público general pero que contará con la presencia de 20 profesionales. Les dejamos el programa a continuación.

“Nos dedicamos a la salud, somos sanitarios y trabajamos en el ámbito privado. A menudo recibimos preguntas y dudas muy generales por parte de la población, que se repiten constantemente, y qué mejor manera de resolverlas que a través de un congreso abierto y accesible”, ha explicado Corvo durante la presentación.

Fechas señaladas en el calendario para que Ciudad Rodrigo se convierta en un punto único del ámbito sanitario durante estos dos días.