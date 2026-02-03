Un mensaje “claro y directo” contra las agresiones sexuales en el Carnaval del Toro 2026 de Ciudad Rodrigo: “No es no”

Presentación de la campaña No es No para el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo. Fotografía: Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, mediante su concejalía de Igualdad, va a poner en marcha, un año más, la campaña de prevención contra las agresiones sexuales que lleva el nombre de ‘No es no’, con motivo de la celebración del Carnaval del Toro 2026, todo, en una iniciativa financiada con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La campaña busca promover unas fiestas seguras y libres de agresiones y abusos sexuales. También, concienciar a la población en general y a la juventud sobre la importancia del respeto, el consentimiento y los límites personales.

El lema ‘No es no’ vuelve a usarse como un mensaje “claro y directo” y ampliamente reconocido a nivel nacional en la lucha contra la violencia sexual.

Unas fiestas seguras

Ana María Castaño, concejala de Igualdad, ha destacado que “el Carnaval del Toro es uno de los momentos del año con mayor afluencia de personas en nuestra ciudad”, por ello resulta “fundamental reforzar las acciones preventivas y de sensibilización para garantizar unas fiestas respetuosas y seguras para todos y todas”.

Entre las acciones previstas destaca la colaboración con establecimientos hosteleros de la localidad, a los que se les facilitarán vasos reutilizables con el lema de la campaña, abanicos informativos con mensajes contra las agresiones sexuales y teléfonos de atención, así como un diploma acreditativo que identificará estos espacios como lugares comprometidos y protegidos frente a la violencia sexual.

El reparto del material sobrante entre las peñas del municipio, especialmente en la zona del Paseo Fernando Arrabal.

Como novedad este año, la distribución de pulseras centinela con detector de sumisión química, dirigidas a la población más joven. Estas se entregarán el viernes de Carnaval, 13 de febrero, al alumnado de 1º y 2º de Bachillerato de los institutos de la localidad, con el objetivo de reforzar la autoprotección, facilitar la detección precoz de situaciones de riesgo y activar con mayor rapidez los protocolos de atención.

El mantenimiento del pintado del eslogan "No es no" en las agujas del recorrido de los encierros y desencierros. La presentación y visibilización pública de la campaña durante actos destacados del Carnaval, como el "Campanazo", la cogida de barreras y antes de la capea nocturna del viernes, mediante el lanzamiento de pelotas gigantes con el lema de la campaña.

La difusión de la iniciativa a través de medios de comunicación locales, la web municipal y redes sociales.