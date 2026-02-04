Drones, helicóptero, caballería y pulseras centinela: se refuerza la seguridad en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo

La subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, y el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, han copresidido este miércoles la Junta Local de Seguridad para coordinar el operativo especial del Carnaval del Toro, que se celebrará del 13 al 17 de febrero.

Ante la previsión de una afluencia masiva de visitantes, el encuentro ha reunido a representantes de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y personal sanitario, con el objetivo de garantizar que las celebraciones transcurran con normalidad tanto en los espectáculos taurinos como en las zonas de mayor aglomeración.

El dispositivo de la Guardia Civil se reforzará este año, tanto en la seguridad ciudadana como en los controles de alcohol y drogas en los accesos al municipio. Además, para garantizar la seguridad, desplegará la unidad de drones Grupo Pegaso, el escuadrón de caballería, y la unidad aérea con un helicóptero.

Según han explicado, uno de los ejes fundamentales del dispositivo será la protección de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. La subdelegada destacó la instalación de Puntos Violeta en lugares estratégicos de gran afluencia, gestionados por Cruz Roja y el Ayuntamiento en colaboración con la Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación.

Como medida innovadora y preventiva, el Ayuntamiento repartirá "pulseras centinela", dispositivos diseñados para detectar posibles casos de sumisión química. Asimismo, se recordó que la Policía Local de Ciudad Rodrigo está plenamente integrada en el sistema VioGén para el seguimiento de casos de violencia machista.

Las autoridades han concluido la reunión haciendo un llamamiento a la responsabilidad colectiva. Se insta a los vecinos y turistas a disfrutar del Carnaval con prudencia, respetando las normas de convivencia y participando de forma segura en las actividades programadas, para que la tradición y el civismo sean los verdaderos protagonistas de esta edición de 2026.