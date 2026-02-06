Amenazan con llevar al Gobierno a la Fiscalía por el estado "criminal" de la A-66 en Salamanca: "Es un grave riesgo"

El estado de la carretera A-66 en el Puerto de Vallejera, en Salamanca, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en un montaje de EL ESPAÑOL

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha advertido este viernes de que llevará al Gobierno a la Fiscalía si no actúa en la A-66 para remediar el estado "criminal" de la carretera en el Puerto de Vallejera y "lamentable" entre Salamanca y Béjar. Los leonesistas han exigido al Ejecutivo, como administración competente sobre esta autovía, que actúe "de inmediato" y acometa "una reparación a fondo que no se quede en un mero parcheado con el que siguen aflorando al poco tiempo los mismos problemas, sino que subsane los problemas de raíz".

Y es que para los leonesistas el mal estado de la A-66 entre la capital salmantina y Béjar "es más que evidente", especialmente en su carril derecho, señalando que "hay dos zonas especialmente críticas, que son el área en la que se sobrepasa el río Alhándiga, con una importante sucesión de agujeros en la vía, así como el puerto de Vallejera, cuyo estado tanto en sentido Salamanca como en sentido Cáceres es verdaderamente criminal".

En este aspecto, desde UPL recuerdan que llevan tiempo alertando del mal estado de la A-66 entre Salamanca y Béjar, a pesar de lo cual "nos hemos topado con la inacción y falta de compromiso del Gobierno para cumplir con su obligación de mantener en buen estado para la circulación esta vía de alta capacidad". Una autovía, la de la Ruta de la Plata, que "es la columna vertebral del Oeste de España, siendo una autovía esencial para la logística de todo el Oeste, y especialmente para la Región Leonesa y Extremadura".

De hecho, desde Unión del Pueblo Leonés presentaron el año pasado iniciativas en las Cortes autonómicas para instar a la Junta a que exigiese formalmente al Gobierno la reparación de la A-66 por su mal estado, especialmente entre Salamanca y Béjar, donde pedían una reparación integral, petición de UPL que fue acatada por la Junta, que trasladó dicha petición al Ministerio de Transportes para reclamarle que actuase, "sin que a pesar de ello el Gobierno haya actuado".

Acudir a la Fiscalía

Por otro lado, desde UPL han trasladado que "ante el caso omiso del Gobierno para actuar a fondo sobre el mal estado de la A-66", se están planteando trasladar a la Fiscalía lo que consideran un "abandono y dejación de funciones en la A-66, especialmente para garantizar un estado mínimamente decente en el puerto de Vallejera".

Y es que para UPL, esta "inacción" por parte del Ministerio de Transportes "podría llegar a incluirse en el delito que recoge el artículo 385 del Código Penal, que considera delictivas las conductas que generan un grave riesgo para la circulación vial".

En este aspecto, desde UPL apuntan que "resulta evidente que hay una falta de mantenimiento adecuado en la A-66, especialmente entre Salamanca y Béjar, y sobre todo en el puerto de Vallejera" hecho que consideran "está generando un grave riesgo para la circulación vial, al encontrarse lleno de socavones el firme en este puerto, con el peligro que ello entraña para la conducción, aumentando el riesgo de accidentes, que se han venido repitiendo en el último año en el puerto de Vallejera, derivados en gran medida por ese mal estado del firme".

Por ello, piden al Gobierno central "que se tome en serio el mal estado de la A-66 entre Salamanca y Béjar, y atienda de inmediato al estado criminal en que se encuentra esta autovía en el puerto de Vallejera", considerando que la falta de proactividad y medidas por parte del Gobierno para mantener en buen estado la A-66 es "un insulto a Béjar, a Salamanca y a la Región Leonesa”, reclamando desde UPL que “también existimos, aunque parezca que nos consideren ciudadanos de tercera".