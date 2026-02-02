La Diputación de León acusa al PP de "deslealtad" por criticar su ausencia de los Días de León en Sevilla: "Solo se han aplazado"

El equipo de Gobierno de la Diputación de León, conformado por PSOE y UPL, ha acusado este lunes de "deslealtad institucional" y "desinformación" al Grupo Popular por su denuncia de la ausencia de la institución provincial de los Días de León en Sevilla y ha remarcado que la tradicional celebración, tal y como se acordó con la Casa de León en Sevilla, y como se comunicó en el último pleno, "se ha aplazado debido a un mal entendimiento con el Ayuntamiento de Sevilla y el emplazamiento de la feria de productores".

Todo ello después de que los populares denunciasen este sábado que los actos no contarán este año ni con el desfile de pendones por el centro de Sevilla ni con la presencia de los productores agroalimentarios de la provincia, dos de los eventos más representativos de la celebración.

"Los actos no se han cancelado, simplemente se han aplazado con el objetivo de lograr la mejor ubicación para nuestros productores y la mayor repercusión posible para las actividades para promocionar nuestra provincia y llevar su nombre a la altura que merece", ha señalado la Diputación de León en un comunicado, afirmando que las acusaciones del Grupo Popular constituyen "una deslealtad institucional y un ánimo de desinformación, al intentar confundir ausencia con responsabilidad".

"Asistir institucionalmente y financiar un viaje oficial para un evento que no cuenta con las garantías técnicas pactadas sería un despilfarro de dinero público que este equipo de Gobierno no va a cometer", ha añadido la institución provincial.

Desde el equipo de Gobierno han recordado que la Diputación leonesa ha participado "desde hace dos décadas en los actos que la Casa de León en Sevilla organiza durante el último fin de semana de enero para dar a conocer las excelencias y las bondades de la provincia de León". "Lo seguirá haciendo como una muestra más del compromiso con nuestras Casas, repartidas por todo el mundo", ha insistido.

Y ha afirmado que la Diputación "ha decidido reservar el despliegue de recursos públicos para el momento en que Sevilla pueda acoger la fiesta con la magnitud que merece". "Este equipo de Gobierno, en su apuesta decidida por la marca Productos de León y por la promoción de la provincia en todas sus formas, no se conforma con una ubicación que no satisfaga las pretensiones de nuestros productores", ha asegurado.

La institución provincial ha recalcado que las ubicaciones ofrecidas por el Consistorio hispalense en segunda instancia "responden mucho mejor a las necesidades promocionales del evento y, una vez subsanadas las cuestiones de seguridad, será anunciada una nueva fecha en la que se celebrará el desfile de pendones, la feria de Productos de León y el resto de actividades programadas".

"Desde el equipo de Gobierno de la Diputación de León, integrado por PSOE y UPL, reiteramos nuestra postura de apoyo total a nuestra promoción exterior, apoyada en patas tan importantes como nuestras Casas, nuestra cultura o nuestra gastronomía. León y sus gentes merecen una promoción de primer nivel, y este equipo de Gobierno no se conformará con menos", ha zanjado el Ejecutivo de la institución provincial en un comunicado.