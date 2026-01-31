La Diputación deja sola a la Casa de León en los Días de León en Sevilla: no habrá desfiles de pendones

Los pendones y los Productos de León conquistan el corazón de Sevilla el pasado año

La tradicional cita de los Días de León en Sevilla celebra este fin de semana una edición descafeinada debido a la ausencia de la Diputación de León, que históricamente había acompañado a la Casa de León en la capital andaluza.

Así lo denuncia el PP de León, que afirma que en los actos organizados por la ‘embajada’ leonesa no contarán este año ni con el desfile de pendones por el centro de Sevilla ni con la presencia de los productores agroalimentarios de la provincia, dos de los eventos más representativos de la celebración.

El portavoz del PP en la Diputación, David Fernández, preguntó el pasado miércoles en el Pleno por los motivos de esta ausencia.

El vicepresidente primero, Roberto Aller, alegó que la decisión se debía a que el Ayuntamiento de Sevilla aún no había definido la ubicación definitiva de la Feria de Productos, tras cambiar el lugar inicialmente previsto.

“Cómo es posible que la Diputación falte cuando es una actividad en la que participa desde hace muchos años y que se puede planificar con un año de antelación”, señaló Fernández, quien denunció “un nuevo ejemplo de incapacidad de gestión del equipo de gobierno, que se escuda en las decisiones del Ayuntamiento de Sevilla”.

Cartel sin la presencia de la Diputación de León

Este vacío institucional deja la programación de los Días de León más limitada que nunca. No habrá ayuntamientos invitados ni promoción de la provincia, y el tradicional desfile de pendones, que es la imagen icónica de León, queda cancelado. Tampoco se celebrará la Feria de Productos, que reúne a los productores agroalimentarios leoneses.

Pese a ello, sí se mantienen algunos actos, como la conferencia de hoy sábado a cargo de María Casares Hidalgo, titulada El Reino de León. Una fascinante historia en la identidad española, y la entrega de la Pulchra Leonina, que reconoce a un leonés destacado en su labor profesional en Sevilla. El fin de semana concluirá con la tradicional comida con productos de León.

La Diputación había participado durante más de dos décadas en estos actos organizados por la Casa de León en Sevilla, cuyo principal objetivo es dar a conocer las excelencias de la provincia.