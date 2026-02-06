Guerra por las legumbres de Castilla y León, la Junta elige Valladolid y enfada a UPL: "Es injusto y absurdo"

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha mostrado su malestar por la decisión de la Junta de Castilla y León de fijar Valladolid como sede única de los actos del Día Mundial de las Legumbres 2026, pese a que provincias como Salamanca, Zamora y León concentran el mayor número de marcas de calidad reconocidas en este sector dentro de la comunidad.

Castilla y León ha sido designada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como sede mundial del Día de las Legumbres, cuya celebración tendrá lugar el próximo 10 de febrero.

Sin embargo, el Ejecutivo autonómico ha decidido que todos los actos se desarrollen en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, una elección que ha suscitado críticas por parte de UPL.

Desde la formación leonesista recuerdan que “son precisamente las tres provincias de la Región Leonesa (Salamanca, Zamora y León) las que poseen más figuras de calidad reconocidas en legumbres”, por lo que consideran injustificado que no se haya optado por ninguna de ellas para acoger el evento.

En este sentido, UPL ya registró el pasado mes de diciembre una batería de preguntas en las Cortes autonómicas solicitando explicaciones a la Junta por no haber elegido a Salamanca, Zamora o León como sede de los actos.

Las IGP

Los leonesistas subrayan que Salamanca cuenta con la IGP Lenteja de La Armuña y la Marca de Garantía Garbanzo de Pedrosillo; Zamora con la IGP Garbanzo de Fuentesaúco y la IGP Lenteja Pardina de Tierra de Campos; y León con la IGP Alubia de La Bañeza-León y la IGP Lenteja Pardina de Tierra de Campos.

Frente a ello, Valladolid únicamente dispone de la IGP Lenteja Pardina de Tierra de Campos, compartida además con Zamora, León y Palencia, lo que, a juicio de UPL, evidencia que la provincia elegida cuenta con menos figuras de calidad que las descartadas.

Desde la formación consideran que la decisión es “injusta y absurda” y la califican como “un agravio a la Región Leonesa”. En su opinión, las marcas de calidad de Salamanca, Zamora y León “han jugado un papel crucial para que Castilla y León haya sido designada sede mundial del Día de las Legumbres 2026”, pero los beneficios derivados de esta designación se concentran finalmente en Valladolid.

UPL insiste en que la Región Leonesa es uno de los grandes epicentros de la producción de legumbres en España y un referente tanto agrícola como gastronómico, destacando comarcas como La Armuña, La Guareña (Fuentesaúco) y La Bañeza.

Por todo ello, reclaman a la Junta que explique qué motivos han llevado a centralizar el evento en Valladolid y no en provincias “donde el sector de la legumbre tiene una relevancia mucho mayor”.