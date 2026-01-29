Una renovación a medias en la lista de UPL para las autonómicas: Luis Mariano Santos pasa del número 1 al 2

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha presentado una lista con una renovación a medias para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. La secretaria general y candidata de la formación leonesista, Alicia Gallego, ha llevado este jueves al Consejo General la aprobación de esta lista, en la que estará acompañada por Luis Mariano Santos, actual alcalde de Cistierna y portavoz hasta ahora de UPL en las Cortes de Castilla y León, que pasa del número uno al número dos.

La que fuese concejal leonesista del Ayuntamiento de Sahagún, Rosa María Quintanilla es la elegida para el número 3; mientras que El Bierzo seguirá muy representado en la lista leonesista con la presencia en el puesto cuatro con Antonio Luis Carballo. Cierra los cinco primeros puestos la jovencísima Lara Pintor, que forma parte de las Juventudes Leonesistas y que representa, de igual modo, a la zona de Valencia de Don Juan.

El actual alcalde de Villaquilambre, Vicente Álvarez, parte en el sexto puesto, mientras que San Andrés del Rabanedo estará representada por Rosa M. Fernández Velilla. La ciudad de León también cuenta con un octavo puesto destacado por parte de Bernardo García Angulo, actual coordinador de Estudios Autonómicos; por su parte, la alcaldesa de Magaz de Cepeda, Mariló Maroto representará a la zona de Astorga.

Como ya se avanzó esta semana, El Bierzo es la comarca con mayor representación y en el décimo puesto recae en el actual teniente de alcalde de Bembibre, Sigifredo Benavides. La undécima plaza está destinada a la concejala del Ayuntamiento de La Robla, Susana Martínez; mientras que el representante de Laciana-Babia, Manuel Ganzo; y la representante de La Bañeza, Mónica Almanza, cierran la lista en el duodécimo y décimo tercer puesto.

Como suplentes, El Bierzo presenta a su tercer representante con Ángel Alija, aparece la concejal del Ayuntamiento de Valdefresno, Raquel Aizpún, y Roberto González Puente, militante del comité local de León.

Lista de UPL para las elecciones autonómicas

Alicia Gallego González Luis Mariano Santos Reyero Rosa María Quintanilla González Antonio Luis Carballo González Lara Pintor Cascón Vicente Álvarez Flórez Rosa María Fernández Velilla Bernardo Luis García Angulo María de la Ó Maroto Gutiérrez Sigifredo Benavides Fernández Susana Martínez Álvarez Manuel Ganzo Álvarez Mónica Almanza Rituerto

SUPLENTES