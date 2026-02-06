Las Águedas toman el mando en Guijuelo: pregón, gaita, tamboril y una fiesta inolvidable

El alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, entrega el bastón de mando a la Aguedera Mayor de 2026, Mª Tere Sánchez, en el Ayuntamiento del municipio, este viernes

Este viernes las Águedas han tomado el mando en Guijuelo y la Comarca. Este jueves, día de Santa Águeda, honraron a la santa con una eucaristía en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Y ya en esta jornada, en el Ayuntamiento de Guijuelo, el alcalde, Roberto Martín, ha hecho entrega del bastón de mando a la Aguedera Mayor que en este 2026 es la guijuelense Mª Tere Sánchez.

Tras el pregón en honor a Santa Águeda y acompañadas de la gaita y el tamboril han recorrido las calles del municipio para pedir el aguinaldo y han visitado a los mayores de la residencia Colisée y el Centro de Día. Después, compartirán una comida y alargarán la jornada festiva con una cena y fiesta en el pub London del municipio.