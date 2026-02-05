La matanza de Guijuelo cumple cuatro décadas de tradición con Ortega Cano y Nacho Abad como matanceros de honor

La villa de Guijuelo se prepara para inaugurar este viernes 6 de febrero una edición histórica de sus jornadas de la Matanza Típica, que este año alcanzan su 40 edición consolidadas como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Los actos darán comienzo a las 20:00 horas con la apertura de la exposición fotográfica ‘La memoria de la luz’, de Diamantina Sánchez, en el hall del Ayuntamiento, seguida por el pregón institucional a cargo de Jorge Díaz, integrante del grupo Carmen Mola y ganador del Premio Planeta 2021, quien estará acompañado por el grupo folclórico El Torreón.

La primera gran jornada de matanza tendrá lugar el sábado 7 de febrero en la plaza de Castilla y León, dedicada especialmente al gremio chacinero. En este acto inicial, serán nombrados Matanceros de Honor personalidades como el propio Jorge Díaz, Ricardo Arambarri, CEO de Vintae, el exfutbolista y entrenador Salva Ballesta, y el también exfutbolista Patxi Salinas, bajo la conducción del periodista Juan Gato.

El programa continuará el sábado 14 de febrero con la jornada de Carnaval, en la que recibirán sus atributos figuras como los periodistas Nacho Abad y José Luis Sánchez, los toreros Borja Jiménez y José Ortega Cano, así como el traumatólogo Manuel Leyes y el director general de Serafina, Adolfo Gómez.

El tercer fin de semana del mes, concretamente el sábado 21 de febrero, las celebraciones adquirirán un carácter especial con el encuentro de tamborileros ‘Alberto Vela’ y una matanza nocturna dedicada a la hostelería.

Programa de las jornadas de la Matanza 2026

En esta ocasión, los honores recaerán en empresarios locales como Cristian y Jonatan Ojeda o José Ángel y Sergio Rodríguez, junto al director de The Objective, Álvaro Nieto, en una gala dirigida por Javier Gállego y Carlos Santos. Al día siguiente, 22 de febrero, la actividad se trasladará a la plaza Mayor para la elaboración del primer mondongo tradicional.

El tramo final de las jornadas arrancará el viernes 27 de febrero con la inauguración de la VIII Feria Gastronómica, que ofrecerá exposiciones, catas y talleres hasta el 1 de marzo.

El sábado 28 de febrero se celebrará la Matanza de los Arrieros y el XXVIII Capítulo de la Cofradía Gastronómica de Guijuelo, donde serán nombrados Matanceros de Honor Nacho Sandoval, Diego García Azpiroz, la periodista María Jamardo y los escritores Ángela Banzas y Toni Monserrat.

La programación concluirá el domingo 1 de marzo con el segundo mondongo y la despedida a "Don Cerdo", cerrando un mes que se completa con la 10ª Ruta de Pinchos, visitas al Museo de la Industria Chacinera y degustaciones de chichas ibéricas con fines solidarios a favor de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).