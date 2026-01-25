Una carrera muy diferente: la primera edición del Canicross de Guijuelo se convierte en todo un éxito

La primera edición del Canicross de Guijuelo, que se ha celebrado este domingo, 25 de enero, se ha convertido en una cita festiva y en todo un éxito en la localidad salmantina, a pesar de las inclemencias meteorológicas.

La salida, y también la llegada de los recorridos han tenido que ser modificados debido a la alerta por la mala climatología derivada de la borrasca Ingrid, y que mantiene a la provincia salmantina en aviso amarillo por fuertes vientos.

Finalmente, la prueba se ha llevado a cabo en una nave de la FIC y el parque de La Dehesa ha acogido la celebración del resto de la prueba.

Roberto Martín, alcalde de Guijuelo, y los concejales Fermín Sánchez y Jesús Manuel Hernández, han tomado parte en el desarrollo del evento.

María, la princesa futbolero, no ha querido tampoco perderse esta carrera tan diferente a las que conocemos en la actualidad.

Una cita que ha aunado deporte, naturaleza y el compartir una jornada deportiva con sus respectivas mascotas.