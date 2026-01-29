Guijuelo reparte 2.000 euros en un sorteo muy especial: bonos para comprar en tiendas del municipio

El juez de Paz del municipio salmantino de Guijuelo, Pepe Conde, ha presidido este jueves el sorteo de los bonos del certamen de ‘Esta Navidad me pido Guijuelo’, acompañado por el concejal de Comercio, Roberto H. Garabaya y por la concejala de Hostelería, Sandra Méndez.

En total han sido 422 las cartillas presentadas al sorteo de los premios populares de este certamen, entre las que se han repartido 90 bonos por valor de 2.000€, que se reparten en 20 cheques de 50€, 30 por valor de 20€ y 40 de 10€ para, que se podrán canjear en cualquiera de los establecimientos participantes en la campaña.

A partir de ahora, los técnicos municipales se pondrán en contacto con los ganadores, para que así puedan recoger sus bonos.