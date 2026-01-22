El stand de Guijuelo en Fitur, uno de los más deseados: Romay, Alfonso Rueda o Maldini no se lo pierden

Personalidades como el exjugador de baloncesto y comentarista deportivo Fernando Romay, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, o el periodista deportivo Julio Maldonado 'Maldini', no han querido perderse los encantos que Guijuelo ofrece en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que se celebra en Madrid hasta el 25 de enero.

El espacio guijuelense está registrando una elevada afluencia de público durante la segunda jornada del certamen, inaugurado por Sus Majestades los Reyes de España, Felipe VI y Doña Letizia, consolidándose como uno de los stands más concurridos gracias a su propuesta centrada en la promoción turística y gastronómica del municipio.

Además de estas personalidades, por el stand han pasado diputados provinciales y alcaldes de distintos municipios, interesados en la oferta vinculada al jamón de Guijuelo y a los productos del cerdo ibérico, eje principal de la proyección exterior del municipio en esta edición de Fitur.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; junto al alcalde de Guijuelo, Roberto Martín

Desde el espacio de Guijuelo se ha llevado a cabo la presentación de la Ruta del Vino Sierra de Francia, con un maridaje de vinos y jamón que ha contado con la participación de diversas bodegas y con la presencia de Antonio Labrado García, diputado provincial y alcalde de San Esteban de la Sierra, reforzando la vinculación entre el producto ibérico y el territorio.

La actividad del stand se ha completado con degustaciones de productos ibéricos ofrecidas por empresas locales y con una demostración culinaria del chef Fran Vicente, que ha elaborado distintas propuestas gastronómicas, contribuyendo a reforzar la imagen de Guijuelo como referente gastronómico en el escaparate de Fitur.

Feria de la Industria Cárnica

En este contexto promocional, el Ayuntamiento de Guijuelo ha presentado la próxima edición de la Feria de la Industria Cárnica, FIC, que se celebrará en el recinto ferial guijuelense entre el 2 y el 5 de junio y que volverá a situar al municipio como referente nacional del sector cárnico.

Julio Maldini; junto al alcalde de Guijuelo, Roberto Martín

El alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, el concejal de Relaciones Institucionales y director de la FIC, Jesús Manuel Hernández, y Darío Sánchez confirmaron que la feria contará con una nueva nave, financiada por la Junta de Castilla y León, que permitirá ampliar el espacio expositivo y facilitar la incorporación de un mayor número de expositores y profesionales.

Roberto Martín ha destacado al respecto que la FIC es una cita "consolidada" y una referencia a nivel nacional, con un elevado porcentaje de empresas que repiten edición tras edición.

Presentación del alcalde de Guijuelo de la Feria de la Industria Cárnica

Según indicaron los organizadores, la ocupación del recinto es ya prácticamente completa y los esfuerzos se centran ahora en la promoción y en el diseño de la programación paralela, orientada a favorecer el networking profesional y el intercambio de conocimiento en el sector.