Abre al público la nueva Galería de Retratos de Rectores de la Universidad de Salamanca

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, durante el acto de inauguración de la Galería de Retratos de Rectores de la USAL, este viernes

La nueva Galería de Retratos de Rectores de la Universidad de Salamanca ha quedado abierta al público en la mañana de este viernes en el Aula Alfonso X El Sabio de las Escuelas Mayores. El acto de inauguración, presidido por el rector Juan Manuel Corchado, ha contado con la presencia de los exrectores Enrique Battaner, José Ramón Alonso y Daniel Hernández Ruipérez y del artista Eusebio Sánchez Blanco, junto a miembros del equipo de Gobierno y de autoridades académicas.

Corchado resaltó la importancia de conservar el rico patrimonio artístico que atesora el Estudio salmantino en sus ocho siglos de historia, y destacó en su intervención el acierto de trasladar esta colección pictórica al edificio de las Escuelas Mayores, “con el fin de que todas aquellas personas que nos visiten, y, por supuesto, la propia comunidad universitaria, pueda apreciar, por vez primera, toda la galería completa en un único espacio; espacio además muy accesible a todos”.

Esta colección, integrada por 24 retratos, se inició en 1886, cuando el rector Mamés Esperabé solicitó al pintor orensano Gerardo Meléndez Cornejo, formado en la Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, gran especialista en este campo y afincado por esas fechas en Salamanca, la realización (a partir de fotografías de los protagonistas) de los retratos de los seis profesores que le habían precedido en el cargo.

De esta forma se ejecutaron los cuadros de Gabriel Herrera, que asumió esas funciones entre 1846 y 1853, hasta Vicente Lobo Ruipérez, que lo fue en el curso académico 1868-1869, pasando por Pablo González Huebra, Tomás Belestá Cambeses, Simón Martín Sanz y Juan José Viñas.

Prestigiosos pintores

Desde entonces, la galería, ubicada hasta este momento en la segunda planta del Rectorado, se ha continuado hasta la actualidad sin ninguna interrupción con obras, en ocasiones, de gran calidad, salidas de los pinceles de prestigiosos pintores, tanto a nivel local, Rafael Carralero y Sánchez Blanco, ambos profesores de Bellas Artes en la USAL, y nacional, como Gonzalo Goytisolo Gil, Vidal González Arenal, Hernán Cortés, según explicó Eduardo Azofra, delegado del Rector de Patrimonio.

Previamente a su exhibición final, la Universidad de Salamanca puso en marcha, por primera vez, un estudio de evaluación del estado de conservación de los cuadros con el fin de establecer un orden de emergencia, lógico, a la hora de llevar a cabo futuras y necesarias restauraciones. A partir de sus resultados se procedió a una primera y sencilla intervención en una serie de obras con el fin de poder llevar a cabo su exposición pública.

Del mismo, para esta ocasión se consideró necesario llevar a cabo la restauración, “su estado de conservación así lo aconsejaba”, subrayó Azofra, del retrato de rector Miguel de Unamuno, pintado en 1914 por Vidal González Arenal, posiblemente el pintor más sobresaliente en el ámbito salmantino de fines del siglo XIX y primeras décadas del XX.

Vitrina con los símbolos del Rector

Además de las obras pictóricas, en el Aula Alfonso X el Sabio se ha instalado también una vitrina en la que se muestran los símbolos propios del rector: la muceta de terciopelo de color negro, al igual que el birrete y su borla (como elementos particulares de su traje académico, que se completa con la toga negra con puñetas blancas y los guantes blancos), la medalla con el escudo de la Universidad de Salamanca y cordón de hilos de seda dorados y negros, y el bastón de mando, símbolo de autoridad.