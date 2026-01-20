La Universidad de Salamanca nombra doctores 'honoris causa' a Francisco de Vitoria, Sergio Mattarella y Antonio Huertas

El Claustro de Doctores de la Universidad de Salamanca (USAL) ha aprobado por mayoría absoluta la concesión de sus nuevos doctorados 'honoris causa', la máxima distinción académica de la institución. Los reconocimientos recaen en el teólogo y jurista Francisco de Vitoria, el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, y el presidente de Mapfre y de Alumni-USAL, Antonio Huertas Mejías.

La sesión, celebrada en el emblemático Paraninfo de las Escuelas Mayores bajo la presidencia del rector Juan Manuel Corchado, comenzó con un solemne minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz.

Tras ello, el órgano colegiado ratificó las candidaturas que ya habían sido aprobadas por el Consejo de Gobierno a finales de 2023, contando con la participación de 293 doctores entre asistentes presenciales y votos delegados.

El nombramiento de Francisco de Vitoria se produce a título póstumo en una fecha de gran simbolismo, al cumplirse 500 años de su llegada a la Cátedra de Prima de Teología, hito que marcó el nacimiento de la Escuela de Salamanca.

Reconocido como padre del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos, su figura fue defendida en el claustro como un ejemplo de "humildad intelectual" y visión transversal, destacando su legado en la fundamentación de una sociedad internacional regida por el derecho y la ética.

Por su parte, la candidatura de Sergio Mattarella ha sido respaldada por su sólida trayectoria académica y política, así como por su defensa de la cultura como "cemento de las democracias".

El presidente italiano, licenciado en Derecho y docente de Derecho Parlamentario, comparte con la USAL los valores del humanismo europeo y la concordia. Su trayectoria científica en el ámbito constitucional y su papel como magistrado del Tribunal Constitucional italiano han sido puntos clave para este reconocimiento.

Finalmente, el Claustro ha distinguido a Antonio Huertas Mejías, antiguo alumno de la Facultad de Derecho y actual presidente de Mapfre. La universidad destaca de Huertas su compromiso social, su excelencia profesional al frente de una de las principales multinacionales españolas y su vínculo ininterrumpido con la institución charra a través de la asociación Alumni.

Su nombramiento se entiende como un ejemplo de la capacidad de la USAL para formar profesionales comprometidos con el bien común y con una clara proyección internacional.