La visita del embajador Hiroshi Yamauchi estrecha en Salamanca un diálogo entre Japón y la Universidad

La Universidad de Salamanca ha vuelto a ejercer de puente entre culturas con la visita del embajador de Japón en España, Hiroshi Yamauchi , recibido este martes por el rector Juan Manuel Corchado .

Una visita institucional que refuerza una relación construida durante años a través de la cooperación académica, el intercambio cultural y la proyección internacional compartida.

Yamauchi, que asumió el cargo en octubre de 2025 y presentó sus credenciales a finales del pasado año, mantuvo una reunión de trabajo con el rector en la que se abordaron nuevos proyectos de interés común.

El objetivo, según trasladaron ambas partes, pasa por estrechar los lazos bilaterales entre España y Japón desde el ámbito universitario, con especial atención a la cooperación cultural y académica.

En el encuentro participaron también la agregada de Cultura y Prensa de la Embajada de Japón, Yuka Hayashi, y el director del Centro Cultural Hispano Japonés, José Abel Flores.

La visita comenzó en el Centro Cultural Hispano Japonés, ubicado en el Palacio Arias Corvelle, uno de los espacios que mejor simbolizan la relación entre la Universidad de Salamanca y Japón.

Allí, el embajador fue recibido por el profesor Flores Villarejo y pudo recorrer la exposición ‘Haikugráfica: Instantes de la naturaleza’, una muestra que combina imagen y palabra para acercar el haiku al público contemporáneo.

La exposición busca fomentar la apreciación y la práctica de esta forma poética japonesa como una vía de expresión accesible a todas las edades y sensibilidades.

El recorrido institucional continuó por las catedrales de Salamanca, antes de trasladarse al Edificio de las Escuelas Mayores, corazón histórico de la Universidad.

En este espacio, el embajador conoció varias aulas y mostró especial interés por la Biblioteca General Histórica, uno de los fondos bibliográficos más valiosos de Europa.

La jornada dejó una imagen clara de la vocación internacional de la Universidad de Salamanca.

Bajo el impulso del rector Juan Manuel Corchado, la institución refuerza su papel como espacio de encuentro entre culturas y consolida a Japón como un socio estratégico en un diálogo que une ciencia, humanidades y cultura, con la historia como punto de partida y el futuro como horizonte compartido.