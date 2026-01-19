Una nueva cátedra en la USAL aplicará IA para conservar archivos históricos y preservar patrimonio audiovisual

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, y el presidente de la empresa Preservación 35, Fernando Labrada, firmando el convenio

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, y el presidente de Preservación 35, Fernando Labrada, han firmado hoy un convenio que permitirá crear la Cátedra de Empresa Preservación 35 para la innovación en la preservación del patrimonio audiovisual e impreso, basada en la optimización y desarrollo de procesos, con especial atención a algoritmos computacionales y técnicas de inteligencia artificial.

Corchado ha calificado la cátedra de "estratégica" y ha destacado que "incorpora las técnicas más modernas para el tratamiento de datos, su integridad, y su preservación, un concepto que va más allá de su conservación en la nube".

El rector ha subrayado que la iniciativa permitirá "incorporar la utilización de soportes analógicos, como la película de poliéster, en todas las industrias que buscan preservar los datos" y ha señalado que es la décima cátedra de este tipo impulsada por su equipo de Gobierno.

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, y el presidente de Preservación 35, Fernando Labrada

Fernando Labrada ha explicado que "la cátedra Preservación 35 está concebida como un crisol de conocimientos, diversos y multidisciplinares, única en su género en España y posiblemente en Europa, y llamada a contribuir definitivamente a la concienciación de la sociedad sobre la preservación de su propio patrimonio".

Labrada ha recordado que la Unesco ya alertó en 2003 sobre el riesgo de pérdida del patrimonio digital y ha señalado que su empresa trabaja para "preservar a largo plazo los distintos soportes analógicos y digitales, mediante su transferencia a soportes fotográficos de poliéster en 35mm, garantizando la calidad, perdurabilidad y accesibilidad de los archivos".

El convenio establece que la cátedra, adscrita al Departamento de Matemáticas y dirigida por José Ángel Domínguez-Pérez, tendrá como objetivo articular la colaboración estratégica e innovadora en preservación patrimonial mediante la transferencia de investigación matemática.

El rector ha subrayado que, aunque la cátedra se impulse desde las matemáticas, "plantea la colaboración en investigación y transferencia con todas las áreas de nuestra Universidad".

La alianza permitirá desarrollar proyectos conjuntos orientados a la digitalización, conservación, preservación, gestión y divulgación del patrimonio universitario audiovisual e impreso.

Se fomentará la proyección del patrimonio a través del intercambio de conocimiento, la transferencia tecnológica y la generación de iniciativas que fortalezcan su preservación y visibilidad en entornos digitales.

Entre los objetivos específicos del convenio se incluyen la conexión de la formación universitaria con el entorno profesional, la promoción del emprendimiento, la oferta de experiencias de aprendizaje flexibles y el fortalecimiento de los recursos y servicios de archivos y bibliotecas, todo bajo un compromiso de sostenibilidad para reducir la huella ecológica.

Para alcanzar estos objetivos, la cátedra contemplará prácticas de estudiantes en el Centro Integral de Preservación Audiovisual (CIPA) de Preservación 35 en Málaga, así como trabajos de Fin de Grado y Fin de Máster en cotutorización entre la universidad y la empresa.

También se impulsarán contratos predoctorales y postdoctorales, y acciones innovadoras de digitalización y preservación en la USAL y en centros de referencia como la Filmoteca de Castilla y León o el Archivo de la Memoria Histórica.

Domínguez-Pérez ha resaltado que "la clave de la preservación de datos digitales está en poder asegurar su integridad, lo que supone combinar técnicas matemáticas para codificar esos datos, que además de detectar y corregir errores, garanticen que no han sido manipulados".

Ha añadido que la tecnología utilizada por Preservación 35 es similar a la de los compact disc de música, las bandas sonoras de cine, los códigos QR y las funciones hash empleadas en firmas digitales.