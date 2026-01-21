Dos ladrones agreden y amordazan a una mujer de 68 años durante el robo de una vivienda en Palaciosrubios

Dos ladrones han agredido y amordazado este miércoles a una mujer de 68 años durante el robo de una vivienda en el municipio salmantino de Palaciosrubios.

El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 14:23 horas que alertaba del robo en una vivienda en la calle Correos de esa localidad salmantina. El alertante indicaba que dos personas habían accedido a la vivienda y habían agredido y amordazado a la inquilina, de 68 años.

El 112 ha dado aviso a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia que ha trasladado a la mujer herida al hospital de Salamanca.