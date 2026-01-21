Dos ladrones agreden y amordazan a una mujer de 68 años durante el robo de una vivienda en Palaciosrubios
La víctima ha sido trasladada en ambulancia al hospital de Salamanca.
Más sucesos: “Vente para acá que te voy a matar”: detenido en Ávila por amenazar con un cuchillo e incumplir el alejamiento
Noticias relacionadas
- “Vente para acá que te voy a matar”: detenido en Ávila por amenazar con un cuchillo e incumplir el alejamiento
- Un robo de 175 € y una cuchillada en la cara en una vivienda de Íscar con ocho personas dentro
- Agreden a un enfermero al proteger a una médica durante una asistencia sanitaria en una vivienda de Villadiego
Dos ladrones han agredido y amordazado este miércoles a una mujer de 68 años durante el robo de una vivienda en el municipio salmantino de Palaciosrubios.
El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 14:23 horas que alertaba del robo en una vivienda en la calle Correos de esa localidad salmantina. El alertante indicaba que dos personas habían accedido a la vivienda y habían agredido y amordazado a la inquilina, de 68 años.
El 112 ha dado aviso a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia que ha trasladado a la mujer herida al hospital de Salamanca.