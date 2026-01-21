Un robo de 175 € y una cuchillada en la cara en una vivienda de Íscar con ocho personas dentro

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la investigación de una persona, de nacionalidad extranjera, por un supuesto robo con fuerza y un delito de lesiones en una vivienda de la localidad vallisoletana de Íscar.

La Benemérita tuvo conocimiento de los hechos tras la denuncia presentada por la víctima. Se trataba de un hombre que compartía vivienda con otros siete compatriotas.

La víctima había salido a trabajar en turno nocturno y a su regreso, por la mañana, se encontró la puerta de su habitación forzada, la cual permanecía cerrada con candado.

Del interior de su habitación le sustrajeron 175 euros en efectivo, unas zapatillas deportivas, diversas prendas de ropa y un teléfono móvil.

La víctima manifestó que la puerta de acceso a la vivienda, no presentaba signos de violencia, ya que la cerradura funcionaba correctamente y solo se podía abrir con llave, por lo que sospechó que el autor debía ser alguien que convivía en el domicilio.

Tras preguntar a sus compañeros de piso, dirigió sus sospechas hacia uno de ellos, quien presuntamente se habría quedado esa noche en la vivienda junto a otros amigos.

Cuando la víctima le recriminó los hechos, el presunto autor comenzó a insultarle y amenazarle, llegando a empuñar un cuchillo con el que intentó agredirle. En el forcejeo, la víctima logró defenderse, recibiendo del agresor un pequeño corte en la cara.

Otro de los compañeros, al escuchar golpes voces, acudió al lugar y retiró el arma blanca para evitar que la situación se agravara.

La Guardia Civil, tras la denuncia y las gestiones practicadas, procedió a la investigación del presunto autor, quedando las diligencias a disposición de la autoridad judicial.