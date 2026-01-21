Agreden a un enfermero al proteger a una médica durante una asistencia sanitaria en una vivienda de Villadiego

Un enfermero ha sido agredido en el transcurso de una labor asistencial en un domicilio de Villadiego (Burgos) después de intentar proteger a una médica de esta localidad burgalesa a la que estaba acompañando.

Así lo ha denunciado el Colegio Oficial de Médicos de Burgos a través de un comunicado, donde ha manifestado su "más firme condena" de la agresión que ha sufrido este profesional sanitario de Atención Primaria durante el ejercicio de su labor.

La institución ha subrayado que cualquier tipo de agresión a los profesionales sanitarios es "absolutamente inaceptable", sin importar el ámbito asistencial en el que se haya producido.

"La violencia jamás puede tener cabida en una sociedad que se sustenta en el respeto a quienes velan por la salud y el bienestar de la ciudadanía", han incidido desde el Colegio Oficial de Médicos de Burgos.

Asimismo, han trasladado su "apoyo, solidaridad y cercanía" tanto al enfermero que ha sufrido la agresión como a la médica, además de al resto del equipo sanitario implicado y sus entornos profesionales y personales.

En este sentido, han resaltado que este tipo de episodios generan un "profundo impacto emocional y laboral" en las víctimas y "deterioran gravemente la relación de confianza" que se necesita entre pacientes y profesionales.

Por último, han hecho un llamamiento social para que se condene de forma "unánime" este tipo de situaciones que sufren algunos miembros del personal sanitario.

"Repulsa e indignación"

La Gerencia Regional de Salud (Sacyl) también ha mostrado su "repulsa e indignación" por este hecho en redes sociales, donde han trasladado su "apoyo y soporte legal y psicológico" que requiera la víctima.

"Este tipo de acciones están totalmente injustificadas y más aún cuando se ataca a personas que se esfuerzan, día a día, por cuidar de nuestra salud", han apuntado.