“Vente para acá que te voy a matar”: detenido en Ávila por amenazar con un cuchillo e incumplir el alejamiento

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en la ciudad de Ávila como presunto autor de un delito de amenazas graves y quebrantamiento de medida cautelar, tras incumplir una orden judicial de alejamiento y amenazar de muerte a la víctima con un arma blanca.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 15 de enero, cuando efectivos de la Brigada de Seguridad Ciudadana fueron comisionados por la Sala Operativa CIMACC 091 a una vía pública de la capital abulense, ante el aviso de que una persona podría estar vulnerando una orden de alejamiento en vigor.

A su llegada, los agentes se entrevistaron con la requirente, que se encontraba acompañada de su actual pareja.

Ambos manifestaron que el individuo, sobre el que pesa una orden judicial de alejamiento respecto de la víctima varón, se había aproximado a ellos y, tras extraer un cuchillo de entre sus ropas, les había amenazado de muerte, profiriendo expresiones como: “Vente para acá que te voy a matar”.

Ante la gravedad de la situación, la víctima realizó una llamada al teléfono de emergencias 091, momento en el que el presunto agresor guardó el arma blanca y huyó del lugar a gran velocidad.

Batida por la zona

La Policía Nacional inició entonces una batida por la zona, logrando localizar poco después al sospechoso. Al percatarse de la presencia policial, el individuo intentó ocultarse en el rellano de un portal.

Tras ser requerido por los agentes, se le practicó un cacheo preventivo de seguridad, localizando entre sus pertenencias tres cuchillos de grandes dimensiones.

Una vez consultados los servicios informáticos de la Dirección General de la Policía, se comprobó que el detenido tenía en vigor una prohibición judicial de aproximarse a la víctima, impuesta por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ávila.

Por estos hechos, el hombre fue detenido y acusado como presunto autor de los delitos de amenazas graves y quebrantamiento de medida cautelar, siendo informado en el lugar de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten.

Posteriormente fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.