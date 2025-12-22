El musical La Reina del Hielo

El musical La Reina del Hielo

Salamanca

Salamanca ofrece dos musicales imprescindibles para disfrutar la Navidad en familia

La información sobre ambos eventos se puede consultar a través de la página web del Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital salmantina.

Más información: El jardín mágico de luz que ya han descubierto 100.000 visitantes y que es ideal para Navidad: "Un oasis invernal"

Publicada

Noticias relacionadas

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca acoge esta semana dos destacadas propuestas musicales para disfrutar la Navidad en familia.

El próximo sábado, 27 de diciembre, a las 17:00 horas, tendrá lugar ‘La Reina del hielo’, un musical participativo y divertido que hará las delicias de mayores y pequeños. Con los personajes de Hans Christian Andersen, un guion original y las mejores canciones de las películas Frozen 1 y 2, además de otras canciones conocidas, el espectáculo llega de la mano de los creadores del musical de Coco ‘Recuérdame’.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visita la ampliación de 'Ierónimus'

Se trata de una aventura divertida, alocada y llena de mensajes didácticos que recordará la importancia del respeto por el medio ambiente, del trabajo en equipo y el valor de tratar bien a los que nos rodean. Todas las voces son en riguroso directo, arropadas por extraordinarias coreografías y un excepcional vestuario.

Por su parte, ‘Aladdín, el Musical’ llega el próximo 3 de enero, a las 17:30 horas. Esta propuesta es una invitación con la que sumergirse en el cuento universal, que ha cautivado al público, en un espectáculo lleno de extraordinarias sorpresas, números de magia y personajes inolvidables. Esta versión escénica de Barceló Producciones enseña el valor de ser uno mismo y no dejar jamás de perseguir tus sueños.

María Victoria Mateos y Gracia Sánchez condecoradas con las medallas de oro de Salamanca

Aladdín, un divertido ladronzuelo de buen corazón conoce en las calles de una exótica ciudad de Oriente a la mujer de sus sueños: una valiente e inteligente muchacha que dice ser una criada… ¡pero que en realidad es la mismísima princesa en persona, la muy afamada y rebelde hija del orondo Sultán del Reino!

Ambos jóvenes tendrán que enfrentarse a grandes peligros para alcanzar sus sueños. Menos mal que cuentan con la ayuda de un juguetón y astuto Genio para conseguir juntos su objetivo: la libertad. Una maravillosa versión con una puesta en escena con extraordinarios efectos especiales, un fantástico vestuario y grandes sorpresas que harán soñar y disfrutar a espectadores de todas las edades.

La información sobre ambos eventos se puede consultar a través de la página web https://palaciosalamanca.es/evento/.