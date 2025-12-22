Salamanca ofrece dos musicales imprescindibles para disfrutar la Navidad en familia

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca acoge esta semana dos destacadas propuestas musicales para disfrutar la Navidad en familia.

El próximo sábado, 27 de diciembre, a las 17:00 horas, tendrá lugar ‘La Reina del hielo’, un musical participativo y divertido que hará las delicias de mayores y pequeños. Con los personajes de Hans Christian Andersen, un guion original y las mejores canciones de las películas Frozen 1 y 2, además de otras canciones conocidas, el espectáculo llega de la mano de los creadores del musical de Coco ‘Recuérdame’.

Se trata de una aventura divertida, alocada y llena de mensajes didácticos que recordará la importancia del respeto por el medio ambiente, del trabajo en equipo y el valor de tratar bien a los que nos rodean. Todas las voces son en riguroso directo, arropadas por extraordinarias coreografías y un excepcional vestuario.

Por su parte, ‘Aladdín, el Musical’ llega el próximo 3 de enero, a las 17:30 horas. Esta propuesta es una invitación con la que sumergirse en el cuento universal, que ha cautivado al público, en un espectáculo lleno de extraordinarias sorpresas, números de magia y personajes inolvidables. Esta versión escénica de Barceló Producciones enseña el valor de ser uno mismo y no dejar jamás de perseguir tus sueños.

Aladdín, un divertido ladronzuelo de buen corazón conoce en las calles de una exótica ciudad de Oriente a la mujer de sus sueños: una valiente e inteligente muchacha que dice ser una criada… ¡pero que en realidad es la mismísima princesa en persona, la muy afamada y rebelde hija del orondo Sultán del Reino!

Ambos jóvenes tendrán que enfrentarse a grandes peligros para alcanzar sus sueños. Menos mal que cuentan con la ayuda de un juguetón y astuto Genio para conseguir juntos su objetivo: la libertad. Una maravillosa versión con una puesta en escena con extraordinarios efectos especiales, un fantástico vestuario y grandes sorpresas que harán soñar y disfrutar a espectadores de todas las edades.

La información sobre ambos eventos se puede consultar a través de la página web https://palaciosalamanca.es/evento/.