El jefe de Estupefacientes de Valladolid ingresa en la cárcel salmantina de Topas

El jefe de Estupefacientes de Valladolid Luis F. y una imagen del exterior de la prisión salmantina de Topas, en un montaje de EL ESPAÑOL David Arranz ICAL

El jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid Luis F., detenido el pasado 4 de diciembre en una operación de Asuntos Internos contra el tráfico de drogas, ha ingresado este miércoles en la prisión salmantina de Topas tras decretar la jueza prisión comunicada y sin fianza, según han confirmado fuentes penitenciarias a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Después de pasar unos días en el módulo de ingresos de la cárcel vallisoletana de Villanubla de forma provisional, Instituciones Penitenciarias ha acelerado su traslado definitivo al centro penitenciario salmantino.

Esas mismas fuentes han confirmado a este medio que Luis F. se encuentra aún en el módulo de ingresos, donde pasará entre uno y dos días hasta que sea trasladado al módulo especial en el que se encuentran el resto de internos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el que no tienen contacto con el resto de reclusos.

Además, han asegurado que el jefe de Estupefacientes, por el momento, se encuentra "tranquilo". En el área de ingresos del centro penitenciario de Topas, que se encuentra adaptado para recibir a los presos de su perfil, se le ha aplicado el protocolo antisuicidio por lo que comparte celda con otro recluso y está bajo vigilancia constante para prevenir cualquier intento de autolesión.

Ingreso en prisión

El pasado fin de semana la jueza del Juzgado de Instrucción Número 3 de Valladolid decretó el ingreso en prisión del jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid, tras la operación antidroga llevada a cabo el jueves día 4 de diciembre y en la que fue detenido. La magistrada decretó para Luis F. prisión provisional, comunicada y sin fianza, como confirmaron fuentes del caso en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Estas fuentes añadieron que de los otros seis detenidos, la jueza también decretó cárcel para cinco. Asuntos Internos puso en libertad el pasado sábado al séptimo de los arrestados.

El jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid pasaba el pasado domingo, 7 de diciembre, a disposición judicial tras ser detenido el jueves 4 de diciembre, junto a otras seis personas, ajenas al cuerpo, en una operación contra el tráfico de drogas llevada a cabo por los agentes del Grupo de Asuntos Internos de Madrid, con registros en varios inmuebles de Valladolid capital, Arroyo de la Encomienda y Renedo de Esgueva.

"Pruebas fehacientes"

Juan Carlos Hernández, jefe superior de la Policía Nacional en Castilla y León era claro ante los medios de comunicación el pasado viernes al asegurar que "existen pruebas fehacientes de su implicación" en los hechos, en alusión a la participación de Luis F. en los mismos.

"Las malas hierbas se eliminan con herbicidas para dejar este lugar impoluto, libre de conductas contra los valores que nos están costando conseguir. Tenemos que erradicar todo esto del cuerpo. Ir contra el que intente manchar la trayectoria de la Policía Nacional", afirmaba Hernández.

El alto mando de la Policía Nacional en Castilla y León aseguraba que en el cuerpo estaban "sorprendidos" porque consideraban que Luis F. era una persona "trabajadora". No había ninguna sospecha hacia su persona.

"Nada nos hacía sospechar"

"Nosotros estamos a disposición de la Fiscalía y de los jueces para estar pendientes de las investigaciones, pero vamos a seguir trabajando como hasta ahora o mejor", afirmaba Hernández.

El jefe de la Policía Nacional en Castilla y León aseguraba que la investigación se abrió "hace un año" debido a los "indicios de conductas que no son lo que buscamos". Afirmaba que este agente detenido "sumaba antigüedad en el cuerpo" y que era el jefe de la Unidad de Estupefacientes desde "hace cinco años".

"Nada nos hacía sospechar de él. Gracias a Dios no hay otro policía salpicado por esta mancha. No hay responsabilidad que no se haya ejercido por esta lacra. Si, al terminar la investigación, hay responsabilidades, las asumiremos", añadía.

El jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional detenido es el marido de la actual concejala del PP en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, Marta Sanz, que también fue exprocuradora en las Cortes de Castilla y León por Ciudadanos. "La mujer no sabía nada", aseguraba Juan Carlos Hernández Muñoz.