El jefe antidroga de Valladolid detenido pasa a disposición judicial para declarar este domingo

El jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid, Luis F, va a pasar este domingo a disposición judicial para declarar en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Valladolid, tras ser detenido junto a otras seis personas, ajenas al cuerpo en una operación antidroga, como han informado fuentes oficiales a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La operación fue llevada a cabo por los agentes del grupo de Asuntos Internos de Madrid y el detenido va a acudir al juzgado para dar explicaciones y ser interrogado tras la operación llevada a cabo el pasado jueves tras los registros en varios inmuebles de Valladolid, Arroyo de la Encomienda y Renedo de Esgueva.

Juan Carlos Hernández, jefe superior de la Policía Nacional en Castilla y León, el viernes 5 de diciembre, era claro ante los medios de comunicación para asegurar que “existen pruebas fehacientes de su implicación” en los hechos, en alusión a la participación de Luis F. en los mismos.

“Las malas hierbas se eliminan con herbicidas para dejar este lugar impoluto, libre de conductas contra los valores que nos están costando conseguir. Tenemos que erradicar todo esto del cuerpo contra el que intente manchar la trayectoria de la Policía Nacional”, afirmaba el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla y León, Juan Carlos Hernández Muñoz.

El alto mando de la Policía Nacional en Valladolid aseguraba que en el cuerpo “estamos sorprendidos” porque consideraban que el detenido era una persona “trabajadora”.

A disposición de la Fiscalía y la Justicia

“Nosotros estamos a disposición de la Fiscalía y de los jueces para estar pendientes de las investigaciones, pero vamos a seguir trabajando como hasta ahora o mejor”, afirmaba Hernández.

El jefe de la Policía Nacional en Castilla y León aseguraba que la investigación se abrió “hace un año” debido a los “indicios de conductas que no son lo que buscamos”. Afirmando que este agente detenido “sumaba antigüedad en el cuerpo” y que era el Jefe de la Unidad de Estupefacientes desde “hace cinco años”.

“Nada nos hacía sospechar de él. Gracias a Dios no hay otro policía salpicado por esta mancha. No hay responsabilidad que no se haya ejercido por esta lacra. Si, al terminar la investigación hay responsabilidades, las asumiremos.

Al detenido se ha incoado un expediente disciplinario por una falta grave o muy grave y está pendiente de ser suspendido de empleo y sueldo en algo a lo que tiene que dar el visto bueno el jefe de la Policía a nivel nacional. Algo que, presumiblemente, ocurrirá la próxima semana.

“La mujer no sabía nada”

El jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional detenido es el marido de la actual concejala del PP en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, Marta Sanz, que también fue exprocuradora en las Cortes de Castilla y León por ciudadanos.

“La mujer no sabía nada”, afirmaba en declaraciones ante los medios de comunicación, Juan Carlos Hernández Muñoz, hablando de la implicación de la mujer en el caso.